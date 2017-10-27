T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli 2 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapan polis ekipleri, 20 kişiyi gözaltına aldı

27 Ekim 2017 14:08

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli 2 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapan polis ekipleri, 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, araç kaputlarına gizlenen ya da toprağa gömülen çok sayıda tabanca ve av tüfeği ile 115 parça tarihi eser ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aydır takip ettikleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinin dışında Sarayköy, Serinhisar ve Güney ilçeleri ile Aydın\'da yapılan eş zamanlı baskında; şüphelilerin ev, işyeri ve araçları didik didik arandı. Yapılan aramalarda, araçların kaputlarının içerisine gizlenmiş ya da toprağa gömülü vaziyette ruhsatsız ve faturasız olduğu tespit edilen silah ve fişekler ele geçirildi. Aramalarda 8 tabanca, 555 fişek, 30 av tüfeği, 13 kurusıkı tabanca ve büyük bölümü sikke olan 115 parça tarihi esere el konuldu. Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, satmak istedikleri silahları, hedef olarak kullandıkları ağaç kütüğüne atış yaparak denedikleri belirlendi. İşyerindeki aramalarda ise kurusıkı tabancaların, namlu ağızları açılarak mermi atar hale getirildikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2\'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİOperasyondaDenizliEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleKentSarayköy SerinhisarGüneyAydınYapılanAramalardaEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24