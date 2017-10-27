Denizli merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli 2 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapan polis ekipleri, 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, araç kaputlarına gizlenen ya da toprağa gömülen çok sayıda tabanca ve av tüfeği ile 115 parça tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aydır takip ettikleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinin dışında Sarayköy, Serinhisar ve Güney ilçeleri ile Aydın\'da yapılan eş zamanlı baskında; şüphelilerin ev, işyeri ve araçları didik didik arandı. Yapılan aramalarda, araçların kaputlarının içerisine gizlenmiş ya da toprağa gömülü vaziyette ruhsatsız ve faturasız olduğu tespit edilen silah ve fişekler ele geçirildi. Aramalarda 8 tabanca, 555 fişek, 30 av tüfeği, 13 kurusıkı tabanca ve büyük bölümü sikke olan 115 parça tarihi esere el konuldu. Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, satmak istedikleri silahları, hedef olarak kullandıkları ağaç kütüğüne atış yaparak denedikleri belirlendi. İşyerindeki aramalarda ise kurusıkı tabancaların, namlu ağızları açılarak mermi atar hale getirildikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2\'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI