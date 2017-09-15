Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 23 kişiye yönelik olarak Denizli\'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri ile Bolu\'da emniyet ve jandarma tarafından operasyon düzenledi. Aralarında ihraç edilen 2 devlet memuru, 9 öğrenci ve 7 esnafın da bulunduğu 23 şüpheliden 18\'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.