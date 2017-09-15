T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı

15 Eylül 2017 20:45

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.
Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 23 kişiye yönelik olarak Denizli\'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri ile Bolu\'da emniyet ve jandarma tarafından operasyon düzenledi. Aralarında ihraç edilen 2 devlet memuru, 9 öğrenci ve 7 esnafın da bulunduğu 23 şüpheliden 18\'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİFETÖPDYAcıpayam Cumhuriyet BaşsavcılığıDenizli AcıpayamSerinhisarBoluAralarında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24