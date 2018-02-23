Denizli merkezli 6 ilde dolandırıcılığa 5 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, cep telefonu hattı satın almak için telefon bayilerine kimliğini verenlerin bilgilerini kullanarak, kredi kartlarıyla harcama yaptığı belirlenen 11 kişiden 5\'i gözaltına alındı. Operasyonla ilgili 6 kişinin daha aranıyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin kredi kartlarından yaklaşık 150 bin lira dolandırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, dolandırılan 2 kişinin hat satın almak için gittikleri cep telefonu bayisine verdikleri kimlik bilgilerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların bankaları arayıp, müşterinin kimlik bilgilerini verip, telefon numarasını değiştirdiği, ardından da dolandırıcıların belirledikleri cep telefonuna gelen şifrelerle kredi kartından harcama yaptıkları belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan kişileri yakalamak için dün Denizli merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Ankara, Diyarbakır ve Antalya\'da eş zamanlı operasyon yaptı. Toplam 11 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Antalya\'da gözaltına alınan F.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul ve Diyarbakır\'da gözaltına alınan 4 kişi ise Denizli\'ye getirildi. Evlerinde ve işyerlerinden yapılan aramalarda bulunan suç delillerine el kondu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan A.T., A.G., E.Ç. ve M.F. bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili 6 kişinin daha aranmasına devam ediliyor.



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