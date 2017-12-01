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Denizli merkezli 3 ilde 'ByLock' operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ merkezli İzmir ve Eskişehir'de, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen, aralarında iş adamları ve örgütün üst düzey yöneticisinin de bulunduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon

01 Aralık 2017 20:26

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ merkezli İzmir ve Eskişehir\'de, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddia edilen, aralarında iş adamları ve örgütün üst düzey yöneticisinin de bulunduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, 15 kişinin gözaltına alınmasının planlandığı belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli merkezli İzmir ve Eskişehir\'de eş zamanlı operasyon başlattı. \'ByLock\'u kullandığı iddia edilen, aralarında iş adamları ve örgütün üst düzey yöneticisinin de bulunduğu belirtilen 15 kişinin gözaltına alınmasının planlandığı belirtildi.
Denizli, İzmir ve Eskişehir\'deki bazı kişilerin gözaltına alınıp, evlerinde ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı, operasyonun ise sürdüğü öğrenildi.

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