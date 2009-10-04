'Denizli maçında oynamayı ben istedim'

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Rüştü Reçber, CSKA Moskova maçından sonra gördüğü tepkilere rağmen, Denizlispor maçında oynamayı kendisinin istediğini söyledi.



Denizlispor maçında taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Rüştü, Kanaltürk Televizyonu'na yaptığı açıklamada, büyük bir camia içinde bulunduklarını ve kötü sonuçlar sonrasında tepkiler gelebileceğini belirterek, “Bunu normal karşılıyorum. Maçta oynamak istemediğim şeklindeki spekülasyonlar ise doğru değil. Ben hocama giderek, böyle ortamlarda maç oynamaya alışık olduğumu ve formamı giymek istediğimi söyledim. Hocam da bana şans verdi” diye konuştu.



“Hatalarımı söylemekten kaçınmam”



Rüştü, hatasını söylemekten kaçmayan bir futbolcu olduğunu dile getirerek, “Hatalıysam söylerim. Galatasaray maçında hatalı goller oldu. Ancak CSKA Moskova maçı için kendimi suçlayamam” ifadesini kullandı.



Takım olarak kötü sonuçlar aldıklarını, ancak bu takımı yukarı çıkaracak olan yine kendileri olduğunu kaydeden Rüştü, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bizim hedeflerimiz var ve bunlara ulaşabileceğimize inanıyorum. Futbolcular olarak başkanımızla, teknik kadromuzla ve taraftarlarla birlikte başarıya ulaşabiliriz. Taraftarlarımız bize inansınlar, bize güvensinler. Desteklerini bizden esirgemesinler. Taraftarlarımız tepkisini gösterdi. Tamam biz şimdi bu maçtan ders alalım. Ancak taraftarlarımız bundan sonra bizi yeniden desteklemeye devam etsinler. Onların desteğine ihtiyacımız var. Aksi taktirde her şey kötüye gidebilir.”