Denizli: Lig henüz bitmedi



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçında mağlup olduklarını ama lig yarışının daha bitmediğinin altını çizdi. Denizli maçı kazanmaları halinde ligi büyük ölçüde bitirebileceklerini de sözlerine ekledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında yitirdiklerini, ancak ligin henüz bitmediğini ve Beşiktaş'ın, şampiyonluk yarışındaki en önemli adaylardan biri olduğunu söyledi.



Mustafa Denizli, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe karşısında kazanmaları durumunda çok büyük bir avantaj elde edeceklerini vurgulayarak, ''Bu akşam kazandığımız takdirde büyük ölçüde ligi bitirecektik ama olmadı. Fazla yapacak birşey yok. Önümüzde oynanacak 4 hafta var. Bunlar, her takımın puan kaybedebileceği haftalar'' diye konuştu.



''BUNDAN SONRA PUAN KAYBEDEN ŞAMPİYONLUĞU KAYBEDER''



Fenerbahçe'nin bu akşam kendilerinden daha istekli ve daha hırslı olduğunu belirten Denizli, ''Genel olarak düşüncelerimizi yapamadık. Hafta içinde yaptığımız çalışmalar tamamen bu geceye konsantre olmak, liderlik şansını yakalamak içindi, ama olmadı. Takım olarak iyi olmadığmız bir geceydi. Ligin bitmediğini hepimizin bilmesi lazım. Bundan sonra puan kaybeden 2 takımdan biri şampiyonluğu kaybeder. Bu geceyi çok çabuk bir şekilde bertaraf etmemiz lazım. Önümüzdeki 2 Ankara maçı ve kupa finalinin iyi geçmesini sağlamamız lazım. Bu gece gelecek galibiyet bizim için sezonun erken müjdesi olacaktı. Çok basit top kayıpları yaptık.'' dedi.



''BU TABLOYU DEĞİŞTİRECEĞİZ''

Bu tabloyu gelecek 4 haftada değiştireceklerini öne süren Denizli, ''Bursaspor maçı ve bu akşam liderlik şansımız vardı. Bu tabloyu önümüzdeki 4 haftada değiştireceğiz. Rakiplerimizin de işi kolay değil, örneğini gündüz yaşadık. Bundan sonraki haftalarda böyle olacak. Bu maçın tüm hazırlıklarını yaptık. Bazı basın organlarında yazdığı gibi tenis oynayarak bu maça hazırlanmadık. Her gün Fenerbahçe maçının çalışmasını yaptık. Ama bazen herşeyi başaran grup bazen de belki baskı hissederek böyle sonuçlar alabiliyor. Neticede kaybettik ama ligin bitmediğini, bu akşama rağmen Beşiktaş'ın bu yarışın en önemli adayı olduğunu söylemek istiyorum.'' şeklinde konuştu.



''TRAVMA OLDU AMA AŞACAĞIZ''

Fenerbahçe maçının son bölümünde bireysel yetenekleri üst düzeyde olan futbolcuları oyuna aldığını belirten Denizli, ''Maalesef düşündüğümüz çizgide olamadılar. Ama burada futbolcularımı eleştirme hakkım yok. Mükemmel bir atmosfer vardı. Bu bir travma oldu. Bunu mutlaka aşacağız'' dedi.



Denizli, Fenerbahçe'yi kesinlikle küçümsemediklerini dile getirerek, ''Büyük takımların ne zaman neler yapacağı yıllardır görülüyor. Fenerbahçe'yi küçümsemek ne bizim, ne de başkalarının haddi olamaz. Sivasspor ile bir yarışın içindeyiz. Gündüz o maçın sonucunu beklemek, geriden gelen takımlar için baskı unsuru oluyor. Elimden gelse haftanın ilk maçlarını takımıma oynatırım. Şampiyonluk yaşamamış takım üzerinde bu baskı yaratıyor ama bunları aşacağımıza inanıyorum'' diye konuştu.