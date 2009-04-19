Denizli Körfez’i uçuruma attı



Ligde 15. sırada bulunan Denizlispor ile 17. sırada bulunan Kocaelispor’un mücadelesinde Denizlispor sahasında rakibini 2-1 yendi.





Turkcell Süper Lig’in 28. haftasında Denizli’de çok kritik bir maç oynandı.



Haftaya 29 puanla 15. sırada giren Denizlispor, 23 puanla 17. sırada bulunan Kocaelispor’u seyircisi önünde 2-1 yenerek ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyet aldı.



İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci yarısında Angelov ile öne geçen ev sahibi ekip, Murat Hacıoğlu’nun golüne hemen 2 dakika sonra Güray’la yanıt vererek, 3 puanın sahibi oldu.



Maçın son dakikalarında Zinko ile penaltı atışından yararlanamayan Kocaelispor’un bu sonuçla rakibiyle arasındaki puan farkı 5’e çıktı.



DENİZLİSPOR: 2 - KOCAELİSPOR: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Aytekin Durmaz, Cemal Bingül, Emin Yıldırım

Denizlispor: Özden, Şener Aşkaroğlu, Burak Akyıldız, Couto, Çağlar Birinci, Bangoura, Berberoviç, Braga (Dk. 68 Caner Celep), Roberts, Selahattin (Dk. 75 Güray), Angelov (Dk. 84 Emin Aladağ)

Kocaelispor: Serdar Kulbilge, Ross, Sadigov, Muhammet Özdin, Julio Cesar, Adem Çalık (Dk. 83 Ali Bayraktar), Levent Kartop, Hasan Uğur (67. Dk Zinko), Nsunbu, Murat Hacıoğlu (Dk. 89 Hamza Mutlu), Agbetu

Goller: Dk. 72 Angelov, Dk. 81 Güray (Denizlispor), Dk. 78 Murat Hacıoğlu (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Dk. 90 Şener Aşkaroğlu (Denizlispor), Dk. 83 Zinko (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



22. dakikada Murat Hacıoğlu'nun pasıyla hareketlenen Ross, topu kaleye gönderdi. Kaleci Özden, topu eliyle kalenin üstünden kornere çıkardı.



23. dakikada savunmanın arkasına sarkan Agbetu'dan önce kaleyi terk eden Özden tehlikeyi önledi.



32. dakikada Kocaelispor kalesinde yaşanan tehlikede Banguara ortaladı, Roberts'ın kafa vuruşunda top auta gitti.



34. dakikada Banguara topu Angelov'un önüne bıraktı. Angelov'un savunmaya çarpan vuruşunu kaleci Serdar kurtardı.



40. dakikada Bangoura ortaladı. Savunmanın ters vuruşunu kaleci Serdar önledi.



44. dakikada köşe vuruşunu Çağlar Birinci kullandı. Angelov'un kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Angelov topu bir kez daha kaleye gönderdi. Kaleci Serdar'dan dönen topa Selahattin istediği vuruşu yapamadı. Denizlispor mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.



İKİNCİ YARI



56. dakikada Çağlar Birinci'nin ceza alanına gönderdiği ortada Angelov'un şutunda kaleci Serdar Kulbilge, topu kornere attı.



67. dakikada gelişen Kocaelispor atağında, Murat Hacıoğlu'nun ceza alanı dışından çapraz pozisyonda attığı şutta, kaleci Özden topu kontrol etmeyi başardı.



72. dakikada Denizlispor'un ilk golü geldi. Angelov, ceza sahasının dışından vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Serdar'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0.



78. dakikada gelişen Kocaelispor atağında topla buluşan Murat Hacıoğlu'nun vuruşunda yeşil siyahlılar beraberlik sayısına ulaştı: 1-1



81. dakikada Denizlispor, tekrar öne geçti. Bu dakikada Şener Aşkaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada, topla buluşan Güray, yaptığı sert vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.



90. dakikada gelişen Kocaelispor atağında Burak Akyıldız'ın ceza alanı içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Zinko'nun vuruşunu kaleci Özden kornere çeldi.



Karşılaşma 2-1 Denizlispor'un üstünlüğü ile sona erdi.