Denizli: Kendi adımıza kötü bir gece geçirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg karşısında aldıkları 3-0 yenilginin ardından ''Kendi adımıza kötü bir gece geçirdik'' dedi.

Denizli, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, bugünkü şartlarda yapabileceklerinin önemli bir bölümünü gerçekleştiremediklerini ifade ederek, ''Golü yedikten sonra oyundan kopukluğumuz oldu. İkinci yarıda baskılı gözüktük, ama çok fazla pozisyon üretemedik. İkinci golden sonra da düşüncelerimizi gerçekleştiremedik. Kısacası bu maça teorik ve pratik olarak yaptığımız hazırlığın önemli bir bölümünü uygulayamadık'' diye konuştu.

''Bu akşam kadroda görev yapabilecek futbolcularımdan belli ölçülerde istifade etmek zorunda kaldım'' diyen Denizli, bazı oyuncuların yerini değiştirmek zorunda kaldığını, ancak bu durumun kazanmak için yeterli olmadığını belirtirken, ''Üzgünüz. Kısacası kendi adımıza kötü bir gece geçirdik'' ifadelerini kullandı.

Son haftalarda olumlu bir ortamda oynama imkanı bulamadıklarından yakınan deneyimli teknik adam, ''Tribünlerdeki en ufak olumsuzluk takıma da yansıyor'' derken, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları için, ''Zor bir konuma girdik. Önümüzdeki iki maçta elimizden geleni yapacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.

-VEH:''İLK YARIDA ÇOK İYİ OYNADIK''

Wolfsburg Teknik Direktörü Armin Veh, maçın ilk yarısında iyi organize olup, iyi oynadıklarını ve maçı kazandıklarını söyledi.

Veh, bu sezon sorun yaşadıkları defanslarının da Beşiktaş karşısında çok iyi oynadığını ve açık vermediğini kaydederek, ''İkinci yarıda Beşiktaş baskılı oynamaya başladı. Defansta biz daha iyi oynamaya başladık ve açıkları kapattık. Beşiktaş, seyircisiyle birlikte çok baskı yaptı, ama sonuçta biz kazandık. 2-0'dan sonra artık yapacak bir şey yoktu. Beşiktaş'a başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.