Turkcell Süper Ligde Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, ''Kazanabilecek kadar oynadık, kazanabilecek kadar hatta daha fazla pozisyon ürettik'' dedi.

Denizli, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımları adına önemli bir gecede 3 puanla Sivas'tan dönmenin Fenerbahçe maçı ile başlayan Manchester United ile devam eden bir haftanın sonu olarak son derece mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bugün belki oyunun bütününde çok etkin bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade eden Denizli, şöyle konuştu:

''Ama kabul edersiniz ki 8 günden beri çok önemli maçlar oynamaktayız. Bunun yanında çok ağır seyahatler etmekteyiz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu akşam kendi çizgisine yakın bir futbol oynamamasını da ben gayet normal karşılıyorum. Kazanabilecek kadar oynadık, kazanabilecek kadar hatta daha fazla pozisyon ürettik. Oyunun ikinci yarısında Sivasspor'un baskılı oyunu onlara belki net gol pozisyonu getirmedi ama oyunun ilerleyen dönemlerinde bize çok net pozisyonlar getirdi.''

Sivasspor'un geçen yılın çok güçlü ve başarılı bir takımı olduğunu vurgulayan Denizli, ''Saha içinde mücadelesi üst düzeyde olan bir takım. Dolayısıyla karşımızda ligdeki görüntüsünden farklı bir Sivasspor bekliyorduk'' diye konuştu.

Denizli, şöyle devam etti:

''Tabi şartlar ne olursa olsun futbolda futbolcuların taşıdığı zaman dilimi onların başarı ve başarısızlıklarıyla doğru orantılıdır. Yani 8 gün içinde Fenerbahçe ve Manchester United maçlarında büyük mücadele ortaya koyan, büyük galibiyetler elde eden futbolcuların en azından psikolojisinde biraz noksanlık olabilir. Bunu doğal karşılıyoruz. Kısacası ligin 6. haftasında bizler için o gün itibariyle çok olumlu şeyler söylenmiyordu, bunu biliyorduk, bunlar gayet doğaldır. Ama bunları aşacağımızı da biliyorduk. Çünkü ben Beşiktaş takımı ve camiasını yakından tanıyorum. Bu takımın neler başarabildiğini hep birlikte zaten yaşadık. Dolayısıyla Beşiktaş sezon başında başladığı 3 kulvarda yarışına şu an itibariyle devam ediyor. İlerideki dönemde nasıl bir tabloyla karşılaşırız tabi onu bilemeyiz. Ama en azından rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada kazanmak bu tabloyu Beşiktaş lehine değiştirmekte. Bunu devam ettireceğiz. Yani ilk yarının sonuna kadar bu tempomuzu, bu sonuçları devam ettireceğiz.''

-SİVASSPOR CEPHESİ-

Sivasspor teknik direktörü Muhsin Ertuğral ise bugünkü maça iyi hazırlandıklarını belirterek, ''Maça çok iyi başladık. Tempo çok iyiydi. Arkadaşlarımıza daha çok sabırlı olmalarını söyledik. Zaman zaman sabırsızlanarak çabuk öne gittik'' dedi.

Taktiksel bir maç olduğunu ifade eden Ertuğral, ''Bizim biraz daha dikkatli ve çok çabuk dikine gitmeden orta sahada pas hatası yapmamamız gerekiyordu'' diye konuştu.

Çok önemli gol pozisyonları kaçırdıklarını ifade eden Ertuğral, ''Zannediyorum beraberliği yakalama şansımız vardı. Ama en çok üzüldüğüm taraf futbolcu arkadaşlarımız son iki hafta gerçekten çok çalıştılar. Futbolda biraz da şans faktörü var'' ifadesini kullandı.

Daha çok çalışmaları gerektiğini bildiren Ertuğral, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Sivassporlu futbolcu Cihan ise bugün takım olarak sahada iyi bir futbol yansıttıklarını belirterek, ''Ama maalesef iyi oynayana 3 puan vermiyorlar. Yine kendi hatamızdan kötü bir gol yedik'' dedi.