Denizli: Kargalar bana kılavuzluk yapamaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Gençlerbirliği maçı sonrası kendisi ve takımı için yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.



Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet etti.



Gençlerbirliği karşılaşması sonrası yapılan eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Denizli, ''Bu eleştirileri yapanların bildiği kadar, benim unutmuşluğum var. Kargalar bana kılavuzluk yapamaz. O zaman burnumuz kötü yerlere gider. Kargaların çeşitleri vardır; leş kargaları vardır, kılavuz kargalar vardır. İkisinden de hayır gelmez'' diye konuştu.



''Şimdi 7 puanda olsaydık, kimse ulemalık taslamayacaktı'' diyen Denizli, Beşiktaş'ın hiç yokmuş, sıfırmış gibi gösterilmek istendiğini kaydederek, şunları söyledi:



''Bu doğru değil. Ben takımımdan çok memnunum demiyorum. Şu an istediğimiz çizgide değiliz. Bu sürece en az zararla atlatmak istiyoruz. Büyük takımları 3 hafta içinde yok etme durumuna getiremezsiniz. Biz bu yollardan yıllarca geçtik. Ben bu takıma olağanüstü güveniyorum. 1-2 haftada aldığımız sonuçları hiç umursamıyorum. Taraftarlarımız da takımın ne yapacağını biliyorlar ve görecekler de.''



Denizli, basın mensuplarının ilk 3 hafta sonunda Galatasaray'ın şampiyon olacağı yönünde yorumlar yapılmaya başlandığını belirtmeleri üzerine, ''Bizi küme düşürenlerin Galatasaray'ı şampiyon yapması doğaldır'' dedi.



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lige iyi başladıklarını ve iyi kadrolar kurduklarını ifade eden Denizli, ''Şampiyonluk yarışı bu sezon çok keyifli geçecek. Galatasaray şampiyonluğun adaylarından birisi ama dünyanın hiçbir yerinde 3 haftada şampiyon ilan edilmez. Galatasaray'ın Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlar ve attığı goller beni mutlu ediyor'' şeklinde konuştu.



Beşiktaş'a geldiği günden bu yana kulübün başarısı için çalıştığını ifade eden deneyimli teknik adam, sezonun bu döneminde kendilerini olumsuz etkileyen hadiselerin oluştuğunu söyledi.

Geçen sezonu iki kupayla kapadıklarını anlatan Denizli, şöyle devam etti:



''Takımda kalanların 2 kupa başarısını devam ettirme arzusu, ayrıca yeni gelen arkadaşların da 2 kupa sahibi takımda uyum sağlama ve başarılı olma istekleri var. Bu dönem böyle sıkıntılar yaşanır. Bugün kimse çıkıp da bizden fazla Beşiktaş'ı sevdiğini, düşündüğünü söylemesin. Bu söz konusu dahi

olamaz.''



Mustafa Denizli, ligin 3. maçının geride kaldığını ve takımın henüz düşündükleri çizgide olmadığını ifade etti.



Bunun gayet doğal olduğunu belirten Denizli, ''Bu sürpriz değildir. Uzun soluklu yarışta Beşiktaş kendisini şampiyonluktan alıkoymayacak kadar puan kaybeder. Çeşitli senaryolara hiç gerek yok'' diye konuştu.



Denizli, karşılaşma sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in kendisini aradığı haberleriyle ilgili olarak da, şöyle konuştu



''Maçtan sonra başkan beni aramış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Burada ne camianın ne de taraftarın kafasını karıştırmaya gerek yok. Yıldırım Demirören, geldiğim günden bu yana her maçtan sonra beni aramıştır. Her zaman söylediği sadece 2 şey vardı. Ya (Tebrikler), ya da (Geçmiş olsun, üzülmeyin) demiştir. Bunun dışında bir kelime yoktur. Bu tip haberler ne gerçektir ne de hoştur.''



Deneyimli teknik adam son 5 sezonun en başarısız başlangıcını yapmaları ile ilgili olarak da, ''Son 5 sezonda çok iyi başlangıç yapılmış da ne olmuş? 2 puanın ne önemi var. Bu takımın ne olduğunu ben de biliyorum futbolcularım da. Ayrıca bu takımın gidebileceği yeri de çok iyi biliyoruz'' dedi.



Denizli, Galatasaray'a transfer olan Gökhan Zan'ın gidişinin tüm transfer stratejilerini değiştirdiğini kaydetti.



''O bölgeye değil, değişik bölgelere transfer yapabilirdik'' diyen Denizli, geçen sene savunmada oynayan 4 oyuncularından 2'sinin sezona ameliyatla başladığını, düşünmedikleri sakatlıklar yaşandığını ifade etti.



İbrahim Toraman, Ekrem ve Delgado'nun uzun süreli sakatlıklarının bulunduğunu anlatan Denizli, ''Bunlara Yusuf eklendi. Nobre sezona çok sağlıklı başlayamadı. Daha sonra Bobo dizinden sakatlandı. Bütün bunları değerlendirdiğinizde 3 hafta içinde yaşananların çok büyük bir kayıp olmadığını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.



Denizli, formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Nihat Kahveci'nin en memnun olduğu oyuncusu olduğunu söyledi.



Nihat'ın hangi şartlarda mücadele ettiğini çok iyi bildiğini belirten Denizli, ''Nihat biyonik bir adam değil ki. Çalışmalara arkadaşlarından 1-1.5 ay geç başladı. Nihat buna rağmen iyi mücadele ediyor ve en önemli silahlarımızdan birisi. Nihat beklemeyecek ve oynamaya devam edecek. Kafamızdaki Nihat olana kadar oynayacak. Bugün futbolcumun yanında olmazsam ne zaman olacağım?''



İspanya'nın Getafe takımından transfer ettikleri İbrahim Kaş'ı geçen sezon ocak ayında almayı istediklerini ancak kulübünün bunu kabul etmediğini belirten Denizli, ''Aslında İbrahim bu seneki programımızda yoktu. Onu geçen sezon devre arasında almak istiyorduk'' derken savunmada yaşadıkları sakatlıkların bu transferin gerçekleşmesinde etken olduğunu belirtti.



Takıma yeni bir transfer yapılıp yapılmayacağı sorusunu Denizli gülerek, ''Transfer için sihir üretmeliyiz. Bir futbolcunun kontratını yok etmemiz gerekir'' diye espri yaptı.



Denizli, bir basın mensubunun kendisinin takımda yalnız kaldığı yorumlarının yapıldığını belirtip, bir sportif direktör düşünüp düşünmediklerini sorması üzerine, ''Her şeyi değerlendiririz. Hayatımız boyu her fikre açık olduk. Kimse bize akıl vermeye, yol göstermeye çalışmasın'' diyerek sözlerini tamamladı.