Denizli kadroyu değiştirmedi

Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında başkentte Hacettepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Mustafa Denizli, Fortis Türkiye Kupası'nda, Ankaraspor ile deplasmanda yapılan maçın kadrosunda değişikliğe gitmedi.



Gökhan Zan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada deneyimli teknik adam, Ankaraspor maçında olduğu gibi Hacettepe karşısına da sahaya yine Hakan, Sivok, Delgado, Nobre, Bobo, Tello, Ekrem, İbrahim Üzülmez, Zapotocny, Ernst ve İbrahim Toraman 11'iyle çıktı.



Ankaraspor ile yapılan kupa maçında sakatlanan Nobre, kulüp doktorlarının uyguladıkları yoğun tedavi sonrasında Hacettepe karşısında da takımındaki yerini aldı.



Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, Beşiktaş'ın, ligin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı maçta görev almış ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Yıldırım, Hacettepe'nin ise ilk kez bir maçını yönetiyor.



Siyah-beyazlılarda, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Cisse ve Serdar Özkan, sarı kart sınırında bulunuyorlar. Bu oyuncular Hacettepe karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta İstanbul'da Gençlerbirliği ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecekler.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan mücadeleyi, Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlıların gollerini Eskişehirspor'a kiralanan Batuhan ile Nobre kaydetmişti.



Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, Hacettepe maçını kazanması durumunda, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üstüste kazanmış olacak.



Öte yandan Hacettepe ile Beşiktaş PAF takımları arasında yapılan maçı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.





