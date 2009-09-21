Denizli: İstifa etmem söz konusu değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, istifa etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Mustafa Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet etti.

CSKA Moskova ile yapılacak Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında kötü bir sonuç alınması durumunda istifa edeceği yönünde spekülasyonlar yapıldığının hatırlatılması üzerine Denizli, ''Söz konusu değil'' derken, sözleşmesinde tazminat maddesinin bulunup bulunmadığı sorusuna ise, ''Ben Beşiktaş ile olan sözleşmeme tazminat maddesi koydurtmam. Sözleşmem açıktır'' diye konuştu.

Kayserispor maçı sonrası kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile görüşeceğini ve istifasının da gündeme gelebileceğini söylediğinin hatırlatılması üzerine de deneyimli teknik adam, ''Evet başkanla telefonda görüştük. Her zaman yaptığımız şeyi yaptık. Ben zaten alternatifler hakkında konuşacağımı söylemiştim. Bunları konuştuk'' dedi.

Bir soru üzerine, ''Benim çalışmalarımda başımı alıp gittiğim yoktur. Birçok başarı yaşadım, bunun yanında da başarısızlıklar yaşadım'' derken, asbaşkan Levent Erdoğan'ın kendisi ve takım için yaptığı açıklamalarla ilgili olarak da, ''Bunlar benim dışımda olan şeyler'' diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

-''MADDİ CEZALAR BİRŞEY İFADE ETMEZ''-

Takımın Turkcell Süper Lig'deki kötü gidişi nedeniyle futbolculara para cezası verilip verilmeyeceği sorusuna Denizli, ''Cezayla değil, değişik yöntemlerle bu kötü gidişi ortadan kaldıracağız. Alınan kötü sonuçlardaki üzüntüler zaten yetiyor. Maddi cezalar birşey ifade etmez'' diye yanıt verdi.

-''BİRKAÇ MAÇ KAYBETMEK DÜŞÜNCEMİZİ DEĞİŞTİRMEZ''-

Denizli, lige kötü başladıklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, ''Ancak birkaç maç kaybetmek bizim düşüncelerimizi değiştirmez'' dedi.

Geride kalan 6 maçta alınan sonucun, kendilerini en fazla tedirgin edebileceğini anlatan Denizli, bu tedirginliği de ortadan kaldırmak istediklerini vurguladı.

Sıkıntılı dönemlerde kimi zaman futbolcuların bundan kurtulmak için çok çaba sarfetmelerinin, kontrolsüz hareketlere neden olabileceğinin altını çizen Denizli, ''Bir an evvel eski performansımıza dönmek istiyoruz. Oyun düşüncemizde geçen yıla oranla fazla bir farklılık yok. Zaman zaman isimlerde değişiklik oluyor. Bir takımın şablonu varsa, değişen isimlerin de çok önemi olmuyor'' diye konuştu.

Takımın böyle kötü gideceğini düşünmenin normal olmayacağını belirten Denizli, ''Takımım da ben de iddialıyız. Bize bu ligde pes etmek diye birşey yok. Mücadelemizi sürdüreceğiz'' dedi.

-''BÜTÜN BİRİMLERE GÜVENİYORUM''-

Beşiktaş'taki tüm birimlere güvendiğini vurgulayan Denizli, ''Futbolcusuna, taraftarına, camiamıza, zaman zaman konuşanlar da olsa herkese güveniyorum'' diye konuştu.

-''KAYSERİSPOR YENİLGİSİNE ÇOK ÜZÜLDÜM''-

Denizli, Kayserispor maçı sonrası çok üzgün göründüğünün belirtilmesi üzerine de, ''Vücut dilim iyi değildi. Kayserispor maçına çok üzüldüm. Bu karşılaşma düşündüklerimin dışında sonuçlandı'' dedi.

-MANCHESTER UNITED MAÇI-

Manchester United ile yaptıkları Avrupa Şampiyonlar Ligi maçına da değinen Denizli, şöyle devam etti:

''Manchester United, yenmeyi hakedecek bizden fazla ne yaptı? Beşiktaş'a büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Manchester United'ın bizim karşımızda neden oynayamadığı niye yazılmıyor? O maçta ne ürkek oynadık, ne de defansif. O gün Manchester United'ın bizden üstün oynadığı söylenebilir mi? Eğer o maçtan puan alabilsek, bu dönüşümün başlangıcı olabilirdi.''

-''CSKA MOSKOVA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ''-

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yapacakları CSKA Moskova maçının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Denizli, Manchester United karşısında gösterdikleri oyunu yinelemeleri durumunda iyi bir sonuç alabileceklerini söyledi.

Denizli, Moskova'ya takımı erken götürebileceklerini, ya da Türkiye içinde bir yerde kampa yapabileceklerini de kaydetti.

-İBRAHİM KAŞ VE BOBO-

İbrahim Kaş'ı neden savunmanın sağında oynattığı sorusuna Denizli, ''İbrahim'in hiç oynamadığı bir bölge değil. Sivok veya Ferrari'den birinde sakatlık sıkıntısı yaşasak, bu bölgenin alternatifi de yine İbrahim'dir. Biz bu düşüncelerle İbrahim Kaş'ı transfer ettik'' diye yanıt verdi.

Denizli, Bobo'daki performans düşüklüğüyle ilgili bir soruyu da, ''Sezon başında dizinde problemi vardı. Birçok antrenmana katılamadı'' yanıtını verdi.