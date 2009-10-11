Denizli istifa edecek

Kongrenin ardından yeni yönetimin önünü açmak isteyen Denizli istifasını verecek. Ancak Demirören tekrar seçilirse, tecrübeli hoca yola büyük ihtimalle devam edecek.

Çifte şampiyonlukla kapatılan geçen sezonun ardından yoğun ısrarlar sonucunda takıma geri dönen Mustafa Denizli’nin istifası hazır... Üst üste gelen kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor maçı sonrasında da, “Görevi bırakmak, alternatiflerden biri” demiş, ancak yola devam etmişti. Mustafa Denizli’nin bir kez daha istifa etmesi gündemde... Ocak ayındaki kongrede, şimdiki Başkan Yıldırım Demirören tekrar seçilse bile teknik direktör Mustafa Denizli istifasını yönetime verecek. Yeni yönetimin önünü açmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, böylece kulübe de jest yapacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denizli, istifası kabul edilirse tazminatını da bırakıp, Beşiktaş’la yollarını ayıracak. Aynı şekilde istifa kabul edilmezse de, takım sezon sonuna kadar kurt hocaya teslim edilecek.

Demirören bırakmayacak

Her fırsatta Denizli’ye destek veren Başkan Yıldırım Demirören tekrar seçilirse, büyük bir ihtimalle Mustafa Denizli’yle yola devam edecek. Denizli’ye güvendiğini her fırsatta dile getiren Demirören’in şartlar oluşursa, tecrübeli çalıştırıcıyla uzun vadeli bir sözleşme imzalamak için kolları sıvayacağı da kaydedildi. Bilindiği gibi Denizlispor karşılaşmasında tribünlerin büyük tepki gösterdiği Denizli’yi, Asbaşkan Levent Erdoğan da istifaya davet etmişti. Erdoğan, “Denizli aldığı paraları da geri verip, takımı bırakmalıdır. Beşiktaş dualarla şampiyon oldu, hocanın katkısı yoktu” demişti.