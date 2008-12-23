'Denizli insan değil!.. '







Ahmet Çakar, Show TV’de Melih Gümüşbıçak’ın sunduğu Altıpas programında Mustafa Denizli'yi ağır sözlerle eleştirdi. İşte o diyaloglar...





Melih Gümüşbıçak: Hocam, Beşiktaşlı yöneticiler Cüneyt Çakır’dan hesap sordular! Sizce maçın skorunu hakem mi tayin etti?



Ahmet Çakar: Çakır, 4 kritik kararın 3’ünde haklı; 2 penaltı, sarı kart...Ama ben verdiklerinden değil veremediklerinden şikayetçiyim!



Melih Gümüşbıçak: Fenerbahçe maçında Cisse atılmasaydı, maçın gidişatı Beşiktaş’ın lehine değişirdi diyebilirim; ama GS-BJK maçı için aynı şeyi söylemek zor!



Ahmet Çakar: Fenerbahçe maçından sonra “Mustafa Denizli hoca falan değil!” demiştim, aynı zamanda iyi insan da değilmiş! Maçtan sonra nasıl bir hoca olduğunu gösterdi tüm Türkiye’ye! “Bir veya iki eksiğimiz var ama alamasak da olur” dedi. Be adam...10 hafta önce sen ‘bu takımın fazlası var eksiği yok’ demiyor muydun?! Kulaklarımla duydum, sen duymadın mı?



Melih Gümüşbıçak: Evet duydum!



Ahmet Çakar: Delgado haksız yere kırmızı kart görüp oyundan atıldığını anlatmaya çalışırken Mustafa Denizli, onu herkesin önünde fırçalayıp azarlıyor... Mustafa Denizli hoca falan değil, hatta çok farklı negatif özellikleri olan biri. Denizli, Galatasaray maçında yapması gerekenleri Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe maçında yapması gerekenleri de Galatasaray maçında yaptı. Oyun stratejisinden hiç anlamıyor! Şimdi ne diyor? “Benim psikolojik desteğe ihtiyacım var!” Sen bunu kamuoyuna açıklayamazsın... Eğer sen 60 yaşında bunu diyorsan, 20 yaşındaki oyuncuların psikolojisi haydi haydi bozulur.



Melih Gümüşbıçak: Hocam, baskı altında oynamayı becerebilen oyuncu sayısı yeterli seviyede mi?



Ahmet Çakar: Ben ‘baskı altında kalırlar’ diye bir şey kabul etmiyorum; beni asıl üzen ne biliyor musun? Beşiktaş Sivasspor’dan daha kötü bir takım değil!



Melih Gümüşbıçak: Tabela ortada işte, kötü!



Ahmet Çakar: Tabelaya bakma, kalite anlamında diyorum; Beşiktaş takımı Trabzonspor ya da Sivas’dan daha kötü değil!



Melih Gümüşbıçak: Peki ne kötü?



Ahmet Çakar: Bunun cevabını Mustafa Denizli verecek, ben değil...Ben, Beşiktaş’ın ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum sahada!



Melih Gümüşbıçak: Ben de anlayamıyorum...



