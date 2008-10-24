Denizli ilk kez İnönü'de



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın başında ilk kez İstanbul'da Siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktı.



Beşiktaş ile kısa bir süre önce sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına deplasmanda Gençlerbirliği karşısında çıkan teknik direktör Mustafa Denizli, Sivasspor karşılaşmasıyla ilk kez BJK İnönü Stadı'na çıktı.



Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk heyecanını Ankara'da yaşayan Mustafa Denizli, Sivasspor maçıyla İstanbul'daki ilk heyecanını da yaşamış oldu.



Denizli'nin sahaya çıkmasıyla, yeni açık ve numaralı tribündeki taraftarlar, deneyimli teknik adamı alkışlayıp destek verirlerken, kapalı tribün ise tepkisiz kaldı. Denizli de tribünleri selamlarken, bir taraftar da Denizli'ye Beşiktaş atkısı, minik taraftarlar da çiçek hediye etti.



Bu arada Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da yedek kulübesi önünde Denizli'yi yeni görevi nedeniyle kutlarken, Denizli, Uygun'a, Sivasspor yedek kulübesine dek eşlik etti.