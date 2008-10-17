T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizli ile görüşmedim!.

Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

17 Ekim 2008 03:00


Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Ümit, Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: ''Bugün bazı yayın organlarında, şahsımla ilgili olarak yer alan 'Beşiktaş Kulübü ile anlaştı' haberleri tamamen asılsızdır. Bu konuda, iddia edildiği gibi Sayın Mustafa Denizli ile aramda hiçbir görüşme olmamıştır. Turkcell Süper Lig'de önemli bir maçımızın olduğu bu haftada, bu tip yalan haberleri üretenlerin hangi amaca hizmet ettiğini spor kamuoyunun anlayışına bırakıyorum.''



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24