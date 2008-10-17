Denizli ile görüşmedim!.



Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.



Ümit, Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: ''Bugün bazı yayın organlarında, şahsımla ilgili olarak yer alan 'Beşiktaş Kulübü ile anlaştı' haberleri tamamen asılsızdır. Bu konuda, iddia edildiği gibi Sayın Mustafa Denizli ile aramda hiçbir görüşme olmamıştır. Turkcell Süper Lig'de önemli bir maçımızın olduğu bu haftada, bu tip yalan haberleri üretenlerin hangi amaca hizmet ettiğini spor kamuoyunun anlayışına bırakıyorum.''







