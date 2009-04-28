Denizli: İki takım avantajlı



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, şampiyonluk yarışında kendilerinin ve Sivasspor'un avantajlı duruma geldiğini ifade ederek ligin son 5 haftasının çok keyifli geçeceğini söyledi.



Mustafa Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet etti. Lig şampiyonluğu için 2 takımın avantajlı duruma geldiğini ifade eden Denizli, ''Son haftalar şampiyonluk kelimesinin ön plana çıkmasıyla önem kazanıyor. Ligin son 5 haftası çok keyifli geçecek'' dedi.



Şampiyonluğun averajla belirlenip belirlenmeyeceği sorusuna ise Denizli, ''Uzak da olsa bir ihtimal, ama böyle olacağını sanmıyorum. Şu andaki tablo onu göstermiyor'' yanıtını verdi.



''ŞAMPİYONLUK HİSSEDİLİR''

Mustafa Denizli, bir basın mensubunun, geldiği ilk günlerde camiaya şampiyonluk sözü vermediğini hatırlatıp, siyah-beyazlı takımın şimdi şampiyonluk yarışı içinde olduğunu belirtmesi üzerine, ''Şampiyonluk sözü verilmez, hissedilir, yaşanır'' diye konuştu.





Siyah-beyazlı taraftarların internet sitelerinde şampiyonluk yorumları yaptıklarının belirtilmesi üzerine de Denizli, ''Bizden farklı düşünmüyorlar, ya da biz de onlar gibi düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.



''DERBİ MAÇLAR FARKLI OLUR''

Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçla ilgili yorum yapmaktan kaçınan deneyimli teknik adam, rakiplerinin şampiyonluk yarışından kopmuş olmasının, derbi maçta Fenerbahçe'ye bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorusuna, ''Büyük takımlar arasındaki maçlar farklı olur. Bu maçlar camialara moral veren, ayakta tutan karşılaşmalardan biridir'' diye cevap verdi.



DENİZLİ ŞANSLI MI?

Mustafa Denizli, bazı kesimlerin teknik direktörlük hayatında kendisine ''Şanslı'' yorumunu yaptıklarının kaydedilmesi üzerine de ''Hayatında bir baltaya sap olamayanlar, genelde o kelimeyi çok kullanırlar'' şeklinde konuştu.



Serdar Özkan ile ilgili bir soruyu da Denizli, ''Serdar'ın kalitesinden şüphem yok. Kalitesine inandığım futbolcuya da fırsat veririm'' diye cevaplandırdı.



NOBRE'NİN DURUMU

Denizli, sakatlığı nedeniyle bugünkü antrenmana çıkmayan Mert Nobre ile ilgili olarak da ''Kontrolden geçecek. Ağrılarının olmadığını söylüyor, ama bir de antrenmanda görmek lazım. Sanırım Çarşamba ya da Perşembe günü takımla antrenmana çıkacak'' diye konuştu.



ERSUN YANAL'IN İSTİFASI

Trabzonspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili bir soruya da Mustafa Denizli, ''Bütün ayrılıklar üzüntülüdür. Şu ana kadar yarışın içinde olan bir takım. Daha 5 maç vardı'' diye yanıt verdi.



