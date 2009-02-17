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Spor

Denizli, hesap yapıyor

Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında 4 puan bırakan Beşiktaş'ta Mustafa Denizli, ince hesaplar yapıyor.

17 Şubat 2009 02:00




Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında 4 puan bırakan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Mustafa Denizli, ince hesaplar yapıyor.



Kalan 14 haftada zirveyi nasıl yakalayacaklarını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, sürpriz puan kayıpları nedeniyle 26. hafta opsiyonunu da 28'e çıkardı. Trabzon karşısında baskılı oynamasına rağmen galibiyete ulaşamayan ve iki puan bırakan Siyah-Beyazlı takıma bu beraberlik pahalıya patladı. İkili averajda öne geçen Karadeniz ekibi ancak 7 puan kaybederse Beşiktaş rakibinin üzerinde yer alabilecek. Ligin ilk yarısında sıralamada üstünde bulunan takımları yenemeyen Beşiktaş'ta şampiyonluk şansı ince bir sınırda devam ediyor. Kartal, bundan sonra kalan 14 karşılaşmanın tamamını kazansa bile toplamda 78 puana ulaşabiliyor. Son 5 sezonda en düşük 70 puanla Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu göz önüne alınınca ortalama 75-80 puan arası bir puanın zirveyi belirleyeceği tahmin ediliyor. Bu hesaplamalara göre Siyah-Beyazlı takımın bundan sonra kaybedeceği puan opsiyonu en fazla 5 olarak gözüküyor. Bu puanın üzerindeki kayıplarda ise şampiyonluk kovalayan diğer takımların alacağı sonuçlar önem kazanıyor.

Şampiyonluk yolunda hesapları karışan tecrübeli çalıştırıcı ise dün sabah antrenmanında oldukça düşünceliydi. Konya ve Trabzon maçlarından 6 puan bekleyen tecrübeli teknik adamın, iki puanla yetinince morali bozuldu. Buna rağmen Denizli, Trabzon maçındaki oyunu beğendiğini ifade ederek, böyle oynadıkları müddetçe gelecek için ümitli olduklarını kaydetti. Bu arada Denizli'nin tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi takımı tek forvet oynatmaya devam edeceği, orta sahadan iki oyuncunun ise santrfora destek vereceği belirtildi.

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