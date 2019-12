'Denizli hava kattı'

Beşiktaş'ın golcüsü Nobre, Mustafa Denizli'nin gelişinin kendilerini olumlu yönde etkilediğini ve şampiyonluğa adım adım yaklaşacaklarını söyledi.







Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Mert Nobre, Mustafa Denizli'nin göreve gelişinin motivasyon olarak takımı büyük ölçüde etkilediğini vurgulayarak, ''Yeni teknik direktörün gelişi oynama arzusunu artırdı, bunu devam ettirmek istiyoruz'' dedi.



BJK TV'ye röportaj veren Brezilya asıllı futbolcu, ''Mustafa Denizli'nin gelişi, her şeyden önce, motivasyon olarak takımı büyük ölçüde etkiledi. Dışarıdan görüldüğü gibi motivasyonumuz, maça ve antrenmanlara konsantrasyonumuz üst düzeyde. Bununla birlikte, doğal olarak, herkes kendini göstermek için daha fazla çaba harcıyor. Yeni teknik direktörün gelişi oynama arzusunu artırdı, bunu devam ettirmek istiyoruz'' diye konuştu.



Nobre, Denizli'nin daha önceden de kendi oyun anlayışını beğeniyor olmasından mutlu olduğunu vurgulayarak, ''Çünkü yaptığınız işin beğenilmesi çok güzel. Ben de teknik direktörümüzün işini kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağım. Sonuçta bu işbirliğinden karlı çıkan takımımız olacak'' ifadesini kullandı.



Gençlerbirliği maçındaki performansının beğenilmesinin de kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Nobre, ''Takım olarak iyi oynadık, tamamen kazanma düşüncemiz vardı. Hepimiz gol atmak, kazanmak için mücadele ettik. Takım olarak iyi olmamız, benim de iyi oynamamı sağladı'' dedi.



Yakaladıkları bu ritmi sonraki maçlarda da devam ettirmek istediklerini kaydeden Nobre, ''Tello, Holosko ve ben... İlerideki performansımız gol bakımından önemli olduğu kadar, takım defansımızın güçlenmesi açısından da son derece önemli'' şeklinde konuştu.



''TAKIM İÇİNDE KONUŞULAN TEK ŞEY ŞAMPİYONLUK''



''Bu sezon, 'Şu kadar gol atarım' diye bir hedef koymadım. İlk hedefimiz şampiyonluk'' diyen Mert Nobre, ''Benim ve takımım için şu anda varmak istediğimiz tek hedef şampiyonluk. Ama onun dışında her maça gol atmak için çıkıyorum. Tabii ki her maçta gol atmak zor, ama her maçta gol atmak için çok çalışıyorum'' şeklinde konuştu.



Nobre, ''Şampiyonluktan bahsetmek için erken deniliyor, ama bizim için erken değil. Baştan itibaren biz şampiyonluk düşüncesiyle başladık ve bu düşünceyle devam ediyoruz. İlk günden beri hedefimiz şampiyonluk. İkinci kaptan olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim, takım içerisinde konuşulan tek şey şampiyonluk. Çok çalışıyoruz ve bu hedefimize adım adım yaklaşacağız'' dedi.



''SİVASSPOR MAÇINI KAZANACAĞIZ''



Mert Nobre, ligde yarın Sivasspor ile yapacakları maçla ilgili olarak da, ''Sivasspor 3 sezondur çok iyi bir performans gösteriyor. Onları çok yakından takip ediyoruz, ama biz de kendi limitlerimizi biliyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Sivasspor'a saygımız var, iyi mücadele ediyorlar. Ama biz Beşiktaşız. Evimizde oynayacağız ve kazanacağız. Sivasspor maçını olduğu gibi her maçı kazanmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.



Nobre ayrıca, kolumdaki kırmızı balık dövmesinin çok merak edildiğini belirterek, ''Bu, Karpa balığı. Japon kültüründe şans getirdiğine inanılır, ama ben bu amaçla yapmadım. Şekil olarak çok sevdiğim için bu dövmeyi yaptırdım'' diyerek röportajı noktaladı.