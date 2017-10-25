Denizli genelinde kaçak sigara ve tütün operasyonu: 93 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de \'tütüncü\' adıyla işyeri açarak gümrük kaçağı sigara ve tütün satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 93 kişi gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerin tamamı serbest bırakılırken, kaçak sigara ve tütüne el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazartesi günü, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik asayiş şube ve çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla il genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. \'Tütüncü\' adı altında faaliyetlerini yürüten işyerlerinde yapılan kontrol ve aramalarda, resmi belgeler ve TAPDK satış izin belgeleri kontrol edildi. Bazı işyerlerinde, gümrük kaçağı sigara, puro, nargile, pipo ve açıkta kıyılmış tütün satışının yapıldığı tespit edildi. Belgeleri eksik bulunan ve kaçak yollarla getirilerek iç piyasaya satışa sunulan tütün ve gizlenen tütün mamulleri belirlendi. Operasyonda yaklaşık 595 kilo kıyılmış tütün, 800 bin makaron, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin paket nargile tütünü bulunarak el konuldu. Operasyonda, 93 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında, \'5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu\'na Muhalefet\' suçundan adli işlem ve 4733 sayılı \'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanunu\' kapsamında idari işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, gümrük kaçağı tütün ve ürünlerinin organize suç ve terör örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerini sürdürebilmelerinde önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Yüksek kâr getirisi nedeniyle kaçakçılık faaliyetini suçlular bakımından cazip hale getiren tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla yürütülen çalışmaların süreceği kaydedildi.



FOTOĞRAFLI