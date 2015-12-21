Denizli: Galatasaray'da birçok şey değişecek

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-2 kazandıkları Akhisar maçının ardından "Akhisar'ı bir çok pozisyonda zorladık, 5'lik 6'lık bir maç da olabilir. Bize puan açısından yakın olan bir rakip ile maç kazanmak da önemli. Birçok şey değişecek, saha içerisinde, saha dışında, bunların hepsi olacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Akhisar'ı 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli açıklama yaptı.

Mustafa Denizli, "Daha fazla bir önemi var bu maçın, sıkıntılı bir süreç vardı ve bunun aşılması bizim için önemli. Gol yiyeceğiz tabii ama Galatasaray olarak aksiyonları ile hareketleri ile bu gol yeme olayını ortadan kaldıracağız.



Akhisar'ı bir çok pozisyonda zorladık, 5'lik 6'lık bir maç da olabilir. Bize puan açısından yakın olan bir rakip ile maç kazanmak da önemli. Birçok şey değişecek, saha içerisinde, saha dışında, bunların hepsi olacak. Sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz ama bunu aşmakta kararlıyız, bu tribünler ile bütünleşmek durumundayız." dedi.



Semih Kaya'yı sağ bekte oynatmasının sebebini de açıklayan Denizli, "Bütün teknik adamlar, bir değişiklik düşünüyorsa hep kendi takımındaki dinamikleri göz önüne alır hem de rakibin yapısına göre hamleler yapar. 90 dakikanın şartları neyse onu uygularız. Önce Chedjou'yu sağ beke çekmeye düşündüm, cevap alamayınca Semih Kaya'yı oraya aldım. İki kısa sağ bekle oynamak istemedim. Türkiye'de iki hadise önemli. Birinci takım iyi oynar ve tribünü ele geçirir. İkincisi de tribün, takımı oyunun içerisine çeker. Bugün ikisini de yaşadık" ifadelerini kullandı.