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Denizli Emniyet Müdürlüğü: ''Tahkikat devam ediyor'' DENİZLİ (A.A)

08 Şubat 2012 23:22

-Denizli Emniyet Müdürlüğü: ''Tahkikat devam ediyor'' DENİZLİ (A.A) - 08.02.2012 - Denizli Emniyet Müdürlüğü, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yazılı olduğu panonun çöplükte bulunmasına ilişkin soruşturmanın cumhuriyet başsavcılığı ile koordineli olarak devam ettiğini bildirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, basında, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile İstiklal Marşı'nın bulunduğu çerçevelerin Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir çöplüke bulunduğuna dair haber yer alması üzerine, olayın Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yapılan detaylı araştırmada, aynı sokakta faaliyet gösteren bir dershanenin deposunda, içerisinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin de bulunduğu eşyaların yine aynı şahsa ait başka bir dershaneye taşınması esnasında, N.K. (26) ve O.Ş. (25) isimli dershanenin temizlik görevlileri tarafından eşyaların depodan çıkartılarak, çöp alanına çok yakın bir yere kaldırım üzerine konulduğu şahısların beyanlarından, tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Soruşturmayla ilgili şüpheli N.K. ve O.Ş. ile görgü tanıklarının ifadeleri alınmış olup konuyla ilgili cumhuriyet başsavcılığı ile koordineli olarak tahkikat devam etmektedir.''

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