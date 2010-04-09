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Spor

Denizli: Elimden geleni yapacağım

Beşiktaş Kulübü, Mustafa Denizli ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzaladı.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - Beşiktaş Kulübü ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Denizli, ''Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevimin mesleki kariyerim boyunca en uzun süreli, en istikrarlı, en başarılı ve en çok gurur duyduğum çalışmam olabilmesi için elimden geleni yapacağım'' dedi.





Kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile bugün gerçekleştirdiği görüşmede anlaşmaya varan ve 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.


Denizli, yaptığı açıklamada, ''Beşiktaş Futbol (A) Takım Teknik Direktörlüğü görevimin, mesleki kariyerim boyunca en uzun süreli, en istikrarlı, en başarılı ve en çok gurur duyduğum çalışmam olabilmesi için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğimi Beşiktaş kamuoyuna saygıyla ifade ederken; bana bu fırsatı veren başta başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve tüm yönetim kurulu üyelerine verdikleri destek ve duydukları güven için teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

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