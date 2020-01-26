Denizli'deki koronavirüs iddiasına yalanlama

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Öztürk, Çinli bir turistin hastaneye 38.5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor."

Öztürk, hasta turistin tedavisinin normal odada devam ettiğini sözlerine ekledi.

İHA'da yer alan haberde, 40.5 derece ateşle hastaneye kaldırılan Çinli turistin yapılan tahlil ve tetkik sonuçları henüz belli olmazken koronavirüsü şüphesi ile turistin tedavi gördüğü hastanenin enfeksiyon servisinin geçici olarak karantina altına alındığı iddia edilmişti.