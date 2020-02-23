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Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

23 Şubat 2020 23:24

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. 

Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. 

 

 

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