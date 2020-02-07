Denizli'de terör estiren kızlar serbest bırakıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çocuk yaştaki iki kız çocuğuna saldıran, 3 genç kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.’ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikâyetçi oldu.

Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Haberin basında yer almasının ardından görüntülerdeki kızlar gözaltına alındı.

Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest kalırken, iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)