Denizli'de tacize uğrayan kadına yardım etmek istedi; yüzünden bıçaklandı

Denizli Merkezefendi'de gece ana caddede yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğrayan kadınına yardım etmek isteyen kişi, tacizciler tarafından darp edilip, yüzünden bıçaklandı.

Denizli'deki olay, Merkezefendi ilçesi Atıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Evren Çetin, yolda yürüdüğü sırada 3 kişinin Gülşen Ş.’yi rahatsız ettiğini fark etti.

Kadının yardımına koşan Çetin, yanlarına giderek Gülşen Ş.’yi rahatsız eden kişileri uyarıp araya girdi. O esnada şüpheliler Çetin’i darp etti.

Yüzünden bıçakladılar

Şüphelilerden biri ardından yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Çetin’i yüzünden bıçakladı. Çetin, kendini yere bırakırken, sesler üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri 3 şüpheliyi kaçamadan yakaladı. Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.

Sağlık ekiplerini yardım ettiği kadın ile beraber bekleyen Çetin, “Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim” dedikten sonra ambulansa alındı.

Çetin, ambulansa hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.