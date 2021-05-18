Denizli'de iş cinayeti: Üzerine mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde mermer ocağında çalışırken, üzerine mermer blok düşen işçi Sezai Ünlü (40), yaşamını yitirdi.

Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesi’nde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Evli, iki çocuk babası Sezai Ünlü, çalıştığı mermer ocağında kesip, taşımak istediği mermer bloğun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye tarafından mermer blokun altından çıkarılan Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Ünlü'nün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.