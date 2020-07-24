Denizli'de eylem ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

Denizli Valiliği, kamu kurumları ve kamuya yararlı dernekleri hariç tutarak 24 Temmuz günü itibariyle 3 gün süreli eylem yasağı koyduğunu açıkladı. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 3 günlük yasak getirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, "Karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği düşünülmektedir" ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada, fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önemde olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Pandemi (Salgın Hastalık) olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19) salgınının, Ülkemizde görülmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Coronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir.

Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; ilimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinliklerin kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, Coronavirüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile Coronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi ve bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği düşünülmektedir.

Bu kapsamda; vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi için, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince;

Kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi olası yağma ve infial yaratabilecek olayların engellenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla;

İlimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerler ile park-bahçe, mabetlerde, genel yollar ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Denizli İl sınırları içerisinde kamu düzenini ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler (İl merkezi, dış ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 24/07/2020 günü itibariyle üç (3) gün süreyle yasaklanmıştır."