Denizli'de, dağda 3 kişi mahsur kaldı; arama kurtarma çalışması başlatıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları dağda dönüş yolunu kaybeden 3 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.



Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkiine doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybetti. Durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildiren kişiler yardım istedi.

İhbarın ardından dağda kaybolduğu belirtilen kişiler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin Teras mevkiinde araçlarını bıraktığı, kayıp 3 kişiyi bulmak için yaya olarak çalışmalara devam ettiği belirtildi.