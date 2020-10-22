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Denizli'de açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

22 Ekim 2020 09:39

Denizli’de İl Pandemi Kurulu sigara içmenin maske takmayı engellediği gerekçesiyle meydanlarda, parklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda sigara içilmesini yasakladı.

Son dönemde  vakalarındaki yükseliş nedeniyle Denizli'de İl Pandemi Kurulu bir dizi yeni kararlar aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında artış olan 7 şehirden biri olarak gösterdiği Denizli'de sigara içmek kısmen yasaklandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan kurul sigara içmenin doğru şekilde maske takılmasını engellediği gerekçesi ile meydanlar, parklar, semt pazarları ve sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesini yasakladı. Denizli'de bundan sonra banka, noter, PTT, otobüs durakları, ATM'ler ve fatura ödeme merkezleri gibi sıraya girilmesi gereken alanlarda sigara içilemeyecek.

Kurul ayrıca HES kodu uygulamasının yaygınlaştırılarak özel işletmelerce ve öğrenci servislerinde kullanılmasına karar verdi.  Kış şartları nedeniyle kapalı alanlarda oluşacak yoğunluklar nedeniyle okullar ve büyük işletmelerde havalandırma sistemlerinin önemine ilişkin bilgilendirme yapılması da kararlaştırıldı.

 

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