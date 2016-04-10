Denizli D Tipi'nde kalan mâhkumlar isyan çıkardı: 3 kişilik odada 9 kişi kalıyor, yerde yatıyoruz

Denizli'de D Tipi Kocabaş Cezaevi'nde yer sıkıntısı nedeniyle yerlerde yattıklarını söyleyen tutuklu ve hükümlüler, yatakları ateşe vererek isyan çıkardı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, koğuşların zamanında tahliye edilmesiyle ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Basın kuruluşlarını telefonla arayan mâhkumlar "Sorunları cezaevi idaresine defalarca söylememize rağmen sonuç alamadık. Mâhkumlar yakında birbirlerini öldürmeye başlayacak, bu böyle devam etmez" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferah Işık'ın haberine göre, Denizli D Tipi Cezaevi'nin üç ayrı noktasında dün saat 23.00 sıralarında isyan çıkaran mâhkumlar yatakları ateşe verdi. Cezaevine 20 ambulans ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Günün ilk saatlerine kadar süren isyan sırasında basın kuruluşlarını telefonla arayan mâhkumlar neden isyan çıkardıklarını şöyle anlattı;

"İnsanlar cezaevinde rezil durumda. 160 kişilik kapasitesi olan açık cezaevi bölümünde 520 kişi kalıyor. Üç kişilik olarak tasarlanan kapalı cezaevi bölümündeki odalara ise, 9'ar kişi konuluyor. Bir çok tutuklu ve hükümlü yerlerde yatıyor. Sorunları cezaevi idaresine defalarca söylememize rağmen sonuç alamadık. Mâhkumlar yakında birbirlerini öldürmeye başlayacak, bu böyle devam etmez"