Denizli: CSK maçının fazla bir önemi yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın Şampiyonlar Ligi çerçevesinde karşılaşacakları CSKA Moskova maçının, kariyeri açısından çok fazla bir önemi olmadığını söyledi.

Denizli, uzun süren sakatlığı yüzünden sahalardan uzak kalan İbrahim Toraman ile Moskova'da Türk ve Rus basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, yarın akşam yapılacak CSKA Moskova maçının kariyerine yönelik etkisini sorması üzerine, Denizli şunları söyledi:

''Birilerinin ne düşündüğü önemli değil. Benim için önemli olan kulübümün verdiği görevleri takımımla birlikte yerine getirmek. Bütün bunları her zaman gerçekleştirmeniz mümkün olmuyor. Benim kariyerimle ilgili CSKA maçının çok fazla bir önemi yok. CSKA maçı kariyerime ne fazla bir artı, ne de eksi ekleyebilir. Ben kariyerimi 2 maçla kazanmış bir insan değilim. 20 yıldır Türk futboluna damgasını vurmuş biriyim. Onun için CSKA maçı öyle ya da böyle benim kariyerimle ilgili yakından uzaktan bir şey değil."

Denizli, Beşiktaş'taki görevini, geldiği günden beri aynı istek, hırs ve ciddiyetle devam ettirdiğini, kendisi için de bunun önemli olduğunu kaydetti.

Moskova'daki ilk çalışmalarını dün yaptıklarını, yarınki maçta da Şampiyonlar Ligi'ne puanlarla girmeyi amaçladıklarını belirten Denizli, ''Neticede yarın akşam, ilk maçlarını kaybeden 2 takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaşmak için içeride ve dışarıda alınan her puanın çok önemi var. Bunun bilincindeyiz'' dedi.

Basın toplantısına, geçirdiği sakatlık yüzünden uzun süredir yeşil sahalara uzak kalan İbrahim ile geldiklerini kaydeden Denizli, ''Kendisi bundan sonraki maçlarda yerini alacak. Zor günler geçirdi, ama her geçen gün eski gücüne yaklaşıyor. Bu da bizim için mutluluk veren bir olay'' diye konuştu.

-''BÜTÜN CAMİAYI İYİYE GÖTÜRECEK BİR SONUCA İHTİYAÇ VAR''-

Beşiktaş'ın uzun süredir iyi futbol oynadığı ancak bunu sonuca ulaştıramadığı, CSKA maçında bu şansızlığını aşıp aşamayacağı yolundaki soru üzerine Denizli, şu karşılığı verdi:

''Futbolcularımı ve bütün camiayı iyiye götürecek bir sonuca ihtiyaç var. İnşallah yarınki maçta bunu gerçekleştireceğiz. Herkes bu tip maçlarda kadroyu merak ediyor. Bunu açıklamak bizim açımızdan zor değil. Ancak bunu açıklayarak onların da istifade edebileceği bir takım bilgileri sunarsanız, maç öncesi strateji yanlış bir davranış olur. CSKA'nın bize karşı çıkarabileceği kadro üzerinde de çalışıyorum. Nasıl oynayacaklar, bütün zamanımızı bununla geçiriyoruz.''

Denizli, bir başka soru üzerine, CSKA'nın iyi bir takım ve iyi futbolculara sahip bir kulüp olduğunu bildiklerini belirterek, ''İbrahim Toraman, ameliyattan sonra ilk defa aramızda. İbrahim, yarınki karşılaşmada görev yapmayacak. Şu anki fiziki durumu yüzde 90'ının üstüne çıktı. Önümüzdeki haftalarda parça parça karşılaşmalarda yer alacak'' dedi.

Beşiktaşlı futbolcular, basın toplantısının ardından, Denizli yönetiminde yarınki karşılaşmanın yapılacağı Lujniki Stadyumu'nda ikinci antrenmanını yaparken, basın mensuplarının sadece antrenmanın başında görüntü almasına izin verildi.