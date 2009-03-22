'Denizli ciddi bir hata yaptı'

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, % Yüz Futbol programında Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki haftanın maçını değerlendirdi.



Fransız oyuncu Cisse'nin takım arkadaşlarının performansını da yukarı çektiğini ifade eden Dilmen, “Cisse ile oynanan maçlarda bakın Ernst'in performansına. Ne zaman Cisse oynamazsa kötü oynuyor Ernst. Neden kötü oynuyor? Beşiktaş'ın savunması Zapotocny ile İbrahim Toraman. Topu çok iyi oyuna sokan oyuncular değil. Bunların arasına ön libero olarak Sivok'u da koyunca, sanki 3'lü oynuyorlar, çift libero tek stoper gibi. Çok giriyor savunmanın içine. Dolayısıyla önde Tello dışında becerili oyuncu yok. Bir de Yusuf var onun da fiziği yeterliyse. Ama savunmayla hücum hattı arasındaki köprüde ön libero dediğim oyuncunun yetenekli bir oyuncu olması gerekir.



Cisse topu alıp, dönüp veren , isabetli oynayan bir oyuncu. Oyunu da rakip yarı alana yıkabilen bir takım Beşiktaş takımı.Bugün yıkamadı, istediği halde yıkamadı. Çünkü her nedense Cisse'yi oynatmadığınız zaman Ernst ile daha dirençli bir takım oluyorsunuz. Sivok belki Cisse'den daha fazla top kazanabilir, ama top sizde fazla kalmaz ki kalmadı da. Ernst'in de perfomansı düştü, çünkü ne İbrahim Toraman'dan alabilir ne de Zapotocny'den alabilir. İbrahim'den ve Ekrem'den de alamaz ve bunlara bu dördünden de daha düz bir oyuncu Sivok var. Orta sahanın oyuncusu, günümüz futbolunda sırtı dönük top aldığında dönebilmeli ve isabetli oynayabilmeli. Beşiktaş'ın elinde de Cisse gibi ideal bir oyuncusu var” dedi.



Karşılaşmanın 1-1 eşitlikle bitmesinin normal olduğunu belirten Dilmen, “Bu maça dışardan bakan biri bu maç berebare biter der. Çünkü Trabzonspor kaybetmiş, Fenerbahçe kaybetmiş, Galatasaray biraz geride kalmış. Bugün hem Bülent hoca hem de Mustafa hoca mutsuz değildir en azından. Aslında ilk yarıdaki maça benzer bir maç oldu. İlk yarıda da Sivasspor öne geçti hemen ardından golü yedi. Bugün de aynısı oldu. İyi savunma yapan Sivas, savunma yapma şansı kalmadan golü yedi. Aslında kötü de maç olmadı, belki inanılmaz kaliteli bir maç olmadı ama özellikler ilk 10 dakika Sivasspor'un temposu, 10 dakikadan sonra Beşiktaş'ın oyuna ortak olması vardı.



Sivasspor'un en önemli problemi pas yapan bir takım değil. Ne zaman pas yapmaya çalışsa ki, Beşiktaş'ın orta sahası buna müsade etti, çok pas hatası yaptılar. Pasla değil uzun topla Mehmet Yıldız'a oynadıkları klasik Sivas taktiği. İbrahim ya da Zapotocny'le yaptığı mücadelede üstünlük sağlarsa kenardan gelip orta yapıyor. Aslında Mehmet Yıldız golcü özelliğinden çok arkada oynayan 3 oyuncuya servis yapıyor ki öyle oldu. Golü de öyle attılar.



Bugün Sivasspor takımı 4 savunma, önlerinde Sezer ve İbrahim, onların önünde üçlü Musa, Tum ve solda da Murat Erdoğan oynadı. Bülent Uygun golü bulduktan sonra Balili ya da Kamanan'dan birini oyuna sokacağım diye düşündü. Onu da yapmak istedi ama o anda golü yedi. 1-0 tam Balili'ye uygun bir maç. Tam böyleyken golü yediler. Beşiktaş 1-1'i bulduktan sonra risk almadı. Sivasspor'un bütün planı öne geçip Balili'yi oyuna sokmaktı daha önceki maçlarda olduğu gibi. Bu kez uygulayamadı onu.



Beşiktaş 4-3-3 oynayan bir takım. Israrla söylüyorum ama ısrarla da Beşiktaş'ı 4-4-2 oynatıyorlar. Bu neden önemli, Beşiktaş'ın backlerinin ikisi de bugün çok kötü oynadı. Özellikle de Ekrem. Sebebi de Beşiktaş 4-3-3 oynuyor. Sağ açık Tello, sol açık da Holosko oynuyor. Ters ayaklı oyuncuları ters yerde önlerinde de Bobo'yu oynattı. Aslında baktığımızda, geçen hafta 0-0 iken çözülen oyunun forveti o. Tello-Holosko-Bobo üçlüsüyle çözdüler işi. Ama bence Mustafa Denizli bir tane ciddi hata yaptı. O da Cisse'yi oynatmamak” diye konuştu.



