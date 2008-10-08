Denizli Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta dün istifa eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ardından teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde devam eden Siyah Beyazlı yönetim kararını verdi.





Holigan.com.tr'nin ilk olarak duyurduğu habere göre Siyah-Beyazlı Kulüp eski millİ takım teknik direktörlerinden Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı. Dün akşam ve bugün yapılan görüşmeler sonrası, tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmasına karar veren Siyah Beyazlı yöneticiler, Denizli ile cuma gününe kadar resmi şözleşmeyi imzalayacaklar.



Mustafa Denizli ve Beşiktaş'ın adı daha önceki dönemlerde de birlikte anılmIş, ancak tecrübeli teknik adam Siyah Beyazlı takımda bugüne kadar görev yapamamıştı. Denizli'nin son olarak Ertuğrul Sağlam'ın göreve başladığı 2007-2008 sezonu öncesi siyah Beyazlı takım ile anlaşabileceği gündeme gelmişti.



Öte yandan Mustafa Denizli'nin yardımcılığına Beşiktaş'ın eski futbolcularından Sergen Yalçın'ın getirileceği ve bu anlaşmanın da sağlandığı belirtildi.

