Denizli-Aydın yolunu sel bastı

Denizli'de etkili olan yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle Denizli - Aydın karayolu ulaşıma kapandı. Kentte çok sayıda ev ve işyerinde de su baskınları oldu.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. Sel nedeniyle Aydın-Denizli Karayolu uzun süre ulaşıma kapanırken, yolda bir otomobil ve kamyon sele kapıldı. araçta mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağmur özellikle Aydın-Denizli Karayolu'nda sele dönüştü. Karayolunda ilerleyen bir otomobil ve bir kamyon sele kapılıp, sürüklendi. Araçların üzerine çıkan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel nedeniyle şehirlerarası karayolunda ulaşım trafiğe kapandı. Yapılan çalışma sonrası yol kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

Sağanak yağış özellikle Gültepe, Albayrak, Bakırlı mahalleleri ve İzmir asfaltı bölgelerinde çok etkili oldu. Araçlarında sele kapılan sürücüler büyük korku yaşarken, sürücüler uzun süre kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda sürücüyü kurtardı.

Etkili olan yağmur nedeniyle, çok sayıda ev ve işyerinde su baskınları yaşandı. Evlerin bodrum ve zemin katları ile bahçeleri sular altında kalırken, evlerinden çıkamayan vatandaşlar kurtarılmayı bekledi. Bazı vatandaşlar çocuklarını kucaklarında taşıyarak evden çıkardı. Hamile bir kadın da yakınları tarafından evden çıkarıldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, su basan evleri vidanjörlerle boşaltmaya başladı.