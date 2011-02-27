-DENİZLİ ATATÜRK STADI'NDA TRAFO YANGINI DENİZLİ (A.A) - 27.02.2011 - Denizli Atatürk Stadı'nın ışılandırmalarından birisinin trafosunda çıkan yangın dolayısıyla Denizlispor-Mersin İdmanyurdu maçı 25 dakika geç başladı. Denizlispor-Mersin İdmanyurdu maçının oynanacağı Atatürk Stadı'nda bulunan ışıklandırmalarından birisinin trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Denizli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Maç, çıkan yangın dolayısıyla 25 dakika geç başladı.