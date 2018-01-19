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Denizli-Antalya karayolu kar nedeniyle zaman zaman kapanıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ- Antalya karayolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanma noktasına geldi

19 Ocak 2018 01:38

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ- Antalya karayolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanma noktasına geldi. Kazıkbeli geçidinde çok sayıda ağır tonajlı araç ile otomobil yolda kaldı.
Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya karayolunda aksamalar meydana geldi. Tuzlama yapılmayan karayolunun Kazıkbeli geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara neden oldu. Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların yolda kalması, zincirsiz çıkan otomobillerin kayması nedeniyle tarfik, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yolda kalan araçları çekiciler yardımıyla kurtarıldı.
Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda zincirsiz araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

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