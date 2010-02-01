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Spor

Denizli anjiyo oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün Amerikan Hastanesi'nde anjiyo oldu.

01 Şubat 2010 02:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün Amerikan Hastanesi'nde anjiyo oldu. Dün yapılan antrenmanda takımın başında bulunan Denizli'nin bu sabah eski yöneticilerden Erol Kaynar ve milli takımın eski menaceri Can Çobanoğlu ile birlikte hastaneye geldiği ve yapılan kontrollerinin ardından anjiyo olduğu belirtildi.


Denizli'yi ziyaret edenler arasında ilk sırayı yeniden başkan seçilen Yıldırım Demirören ve yeni yönetici Metin Keçeli aldı.


Denizli'de endişe edilecek bir durumun olmadığı ve stent takıldığı bildirildi. Mustafa Denizli bir kaç gün istirahat ettikten sonra görevine devam edecek. Denizli'nin karın bölgesindeki bir damarın 2 cm olması gerekirken, bunun büyüdüğü ve 5 cm olduğu açıklandı.

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