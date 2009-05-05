Denizli "varım" dedi



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 'Seneye yokum' dediği şeklinde çıkan haberleri yalanlayarak, "Benim öyle birşey söylemem söz konusu değil. Aksine aynen varım" dedi.



Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün bazı gazetelerde kendisinin söylediği iddia edilen ''Seneye Yokum'' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Mustafa Denizli, Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Bugün bazı gazetelerde şahsıma atfedilen 'Seneye Yokum' başlıklı haberler çarpıtılmış ve kamuoyuna farklı yansıtılmıştır'' dedi.



Denizli, ''Her zaman olduğu gibi yaptığım konuşmanın ve kullandığım ifadelerin arkasındayım. Ben takımımla yaptığım toplantıda, 'Lig öyle bir noktaya geldi ki, artık bizim için puan kaybetmek söz konusu bile olmamalı. Size son derece iddialı bir şekilde söylüyorum ki, önümüzdeki kalan maçlarımızı kazandığımız takdirde biz şampiyon olacağız. Eğer önümüzdeki 4 maçı kazanıp da şampiyon olamazsak ben bu mesleği bırakırım' dedim'' şeklinde konuştu.



Kendisinin ne kadar iddialı bir teknik direktör olduğunu tüm kamuoyunun iyi bildiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, ''Buradaki 'bırakırım' ifadesi asla takımıma ve kulübüme yönelik bir söylem değil, ortaya koyduğum iddianın nitelik kazanmasıdır. Hayatı boyunca iddialı konuşan bir teknik adam olarak kullandığım ifadeler bu şekildedir. 'Seneye yokum' diye bir ifade kullanmam söz konusu değildir, aksine aynen varım'' ifadelerini kullandı.



