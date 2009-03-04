Denizli: 3 gollü galibiyet büyük avantaj



Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaraspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Mustafa Denizli, deplasmanda 3 golle alınan galibiyetin rövanş için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.



Denizli, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda üstün oynadıklarını belirterek, ''Bizim için deplasmanda oynamamız, yiyeceğimiz ve atacağımız goller açısından bu maç çok önemliydi. Belki ilk 45 dakika ceza alanımıza doğru dürüst giremeyen rakibimiz penaltı kazandı. O pozisyonda da girip girmediği belli değildi. Ben de öyle bir izlenim bıraktı'' diye konuştu.



Grup maçlarıyla başladıkları grafiğin iyi gittiğini ifade eden Denizli, ''Başarılı oldum diyebilmek için sonunu görmek lazım. İkinci maç da bu maç kadar önemli. Genelde oyun üstünlüğü bizdeydi. Deplasmanda 3 gollü galibiyet, rövanş için önemli avantaj. İkinci maçta bunu kullanmak için uğraşacağız. Maçtan önce de gollü skor bekliyordum. Bu maçtan beklentim buydu. Kaybetsek de aynısını söyleyecektim'' ifadesini kullandı.



Deneyimli teknik adam, Yusuf ile ilgili bir soru üzerine, '' Takım olma yolunda önemli adımlar attık. Bunu görebilmeniz için oyuna sonradan dahil olan futbolcunun, saha içindeki yaşadıkları ve çevresine verdiği enerji önemli. Yusuf'u Beşiktaş'a yararlı olsun diye transfer ettik. Yaşı çok önemli değil. 20 yıl önce hiç çekinmeden forma verdiğim Tugay, 37-38 yaşında çok iyi oynuyor ve ülkesini güzel temsil ediyor. Yusuf ayrıca çok yaşlı bir futbolcu değil. Yusuf'tan daha yaşlı futbolcular var'' dedi.



Finalde hangi takımla karşılaşmak istediği yönündeki bir soru üzerine Denizli, ''Diğer yarı finalistler de hak ederek geldiler. Final oynamayı hak eden bir görüntü verdiler. Biz finali garanti edersek, düşüneceğimiz bir şey. Fenerbahçe de Sivasspor da Türkiye'nin en iyi takımları arasında'' dedi.