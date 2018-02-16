Denizlere ve akarsulara dökülen atıksu 14.9 milyar metreküpü buldu

İstanbul, 16 şubat (DHA) - Türkiye genelinde başta denizler olmak üzere, akarsu ve barajlar gibi ortamlara \"deşarj edilen\" atıksu miktarı 2016 yılında, bir önceki döneme göre yüzde 17.3 artışla 14.9 milyar metreküpe yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) \"Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri\" verilerine göre, belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında 17.3 milyar metreküp su doğrudan su kaynaklarından çekildi.

Su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 58.2’si denizlerden, yüzde 16.1’i barajlardan, yüzde 13’ü kuyulardan, yüzde 7.9’u kaynaklardan, yüzde 3.9’u akarsulardan, yüzde 0.8’i göl/göletlerden, yüzde 0.1’i ise diğer kaynaklardan çekildi.

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14.9 milyar metreküp atıksu deşarj edildi.

Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 79.2’si denizlere, yüzde 17.5’i akarsulara, yüzde 0.9’u barajlara, yüzde 0.8’i foseptiklere, yüzde 0.6’sı göl/göletlere, yüzde 0.2’si araziye, yüzde 0.8’i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında deşarj edilen atıksuyun yüzde 66.4’ünü soğutma suları, yüzde 33.6\'sını ise soğutma suları dışındaki atıksular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 80.7\'si arıtıldı. (Tablo)