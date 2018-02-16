T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Denizlere ve akarsulara dökülen atıksu 14.9 milyar metreküpü buldu

İstanbul, 16 şubat (DHA) - Türkiye genelinde başta denizler olmak üzere, akarsu ve barajlar gibi ortamlara "deşarj edilen" atıksu miktarı 2016 yılında, bir önceki döneme göre yüzde 17

16 Şubat 2018 15:23

İstanbul, 16 şubat (DHA) - Türkiye genelinde başta denizler olmak üzere, akarsu ve barajlar gibi ortamlara \"deşarj edilen\" atıksu miktarı 2016 yılında, bir önceki döneme göre yüzde 17.3 artışla 14.9 milyar metreküpe yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) \"Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri\" verilerine göre, belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında 17.3 milyar metreküp su doğrudan su kaynaklarından çekildi.
Su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 58.2’si denizlerden, yüzde 16.1’i barajlardan, yüzde 13’ü kuyulardan, yüzde 7.9’u kaynaklardan, yüzde 3.9’u akarsulardan, yüzde 0.8’i göl/göletlerden, yüzde 0.1’i ise diğer kaynaklardan çekildi.
Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14.9 milyar metreküp atıksu deşarj edildi.
Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 79.2’si denizlere, yüzde 17.5’i akarsulara, yüzde 0.9’u barajlara, yüzde 0.8’i foseptiklere, yüzde 0.6’sı göl/göletlere, yüzde 0.2’si araziye, yüzde 0.8’i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.
Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında deşarj edilen atıksuyun yüzde 66.4’ünü soğutma suları, yüzde 33.6\'sını ise soğutma suları dışındaki atıksular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 80.7\'si arıtıldı. (Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATürkiyeKurumu TÜİKSuAtıksuOSBBelediyelerOSBlerDoğrudanSoğutmaTablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24