Denizlerde av yasağı yarın başlıyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın (15 Nisan 2018) başlayacağını açıkladı. Özkaya, "Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlarla ve beklentilerle hazırlanacaklar" dedi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya avcılık sezonunun balıkçıların beklediği gibi geçmediğini ancak bölgesel olarak Ege'de bereketli bir sezonun geride kaldığını söyledi.

Bu sezon küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle balıkların normal büyümelerini tamamlayamadıklarını belirten Özkaya, "Göç yolları ve zamanı değiştiği için genel anlamda bereketli bir sezon geçirdiğimiz söylenemez. Hava şartlarındaki değişiklikler, deniz kirliliği, şebeke avcılığının önlenememesi, amatör avcıların ticari balıkçılar gibi yakaladığı balıkları pazarlaması ve bunlardaki artış stokların kendini toparlamasını engelliyor" dedi. Özkaya, bu olumsuzlukların gelecek sezon yaşamaması ve balıkçılığın kazançlı bir sektöre dönüştürülmesi için sorunların tartışılarak, çözüm yolları bulunması gerektiğini kaydetti.

"Küçük hamsilerin avlanması stoklarımızı azaltıyor"

Özkaya, hamsinin bu sezon geçmiş senelere kıyasla daha az olduğunu, bunun özellikle Gürcistan'daki küçük hamsi avcılığından kaynaklandığını bildirdi.

Gürcistan kıyılarında 5 santimetre boyundaki hamsilerin de avlandığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu durum Türkiye'nin hamsi stoklarına zarar veriyor. Biz hamsileri 9 santimetreye geldiğinde yakalıyoruz. Gürcistan'da küçük hamsilerin avlanması nedeniyle bizim hamsi stoklarımız azalıyor. Orada 5 santimetreyken yakalanan 80 bin ton hamsi, 9 santimetre boya gelse 400 bin ton oluyor."

Yasa dışı avcılığın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Özkaya, bunun kayıt dışılığa ve haksız rekabete yol açtığını dile getirdi.

Özkaya, kayıt dışılığın avlanma planlarının doğru yapılmamasına da yol açtığını belirterek, üzerinde çalışılan Su Ürünleri Kanun Taslağı'nın bir an önce yasalaştırılmasını istediklerini bildirdi.

Gürcistan kıyılarında 5 santimetre boyundaki hamsilerin de avlandığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu durum Türkiye'nin hamsi stoklarına zarar veriyor. Biz hamsileri 9 santimetreye geldiğinde yakalıyoruz. Gürcistan'da küçük hamsilerin avlanması nedeniyle bizim hamsi stoklarımız azalıyor. Orada 5 santimetreyken yakalanan 80 bin ton hamsi, 9 santimetre boya gelse 400 bin ton oluyor."

Yasa dışı avcılığın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Özkaya, bunun kayıt dışılığa ve haksız rekabete yol açtığını dile getirdi.

Özkaya, kayıt dışılığın avlanma planlarının doğru yapılmamasına da yol açtığını belirterek, üzerinde çalışılan Su Ürünleri Kanun Taslağı'nın bir an önce yasalaştırılmasını istediklerini bildirdi.