Denizler terk edilmiş ağlardan temizleniyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi\' kapsamında Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'ndeki Cunda Adası\'ndan gemiyle Karaada\'ya gidildi. Etkinlik kapsamında balıkçılara \'Ekmek teknenizi koruyun\' mesajı verildi.

Deniz alanlarının \'hayalet ağ\' olarak bilinen terk edilmiş ağlar ve av araçlarından temizlenmesi için 2015\'te Ayvalık\'tan başlatılan \'Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi\' kapsamında Cunda Adası\'ndan gemiyle dün Karaada\'ya doğru hareket edildi. Etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gıda Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Tarım Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Pullu, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Emrah Hatunoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı\'ndan Oğuzhan Güler ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay katıldı.

Gıda Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, av faaliyetleri sonrasında denizlerde takılan ağları çıkardıklarını belirterek, \"Bu faaliyetlerimiz İstanbul, Çanakkale, Bursa, Mersin ve Adana açıklarında devam etti. Ayvalık açıklarındaki kayalıkları da temizliyoruz. Özellikle kırmızı mercanların bulunduğu bu açıklar, bölgeler bizim için önemli. Bakanlığın bütçesinden 2 milyon lira harcanarak 15 bin dekar alan tarandı. Denizlerimizde ve bu bölgelerde yaklaşık 300 bin metrekare ağ temizlendi\" dedi. Projeyi önümüzdeki yıl da sürdüreceklerini ifade eden Atalay, bu tür ağları buldukları zaman, balıkçıların il ve ilçe müdürlüklerine bildirmelerini istedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da denizlere terk edilmiş av malzemelerinin deniz hayatını olumsuz olarak etkilediğini kaydetti. Yazıcı, \"Doğal yaşamın daha kolay devam ettirilmesi ve daha fazla balık için bu projenin ilimizde uygulanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Balıkçılarımızın av malzemeleri ve benzeri atıklarını asla ekmek yedikleri denize bırakmamasını diliyorum. Bol kazançlı avlar diliyorum ama ekmek teknemizi koruyalım\" diye konuştu.

Proje kapsamında denize kıyısı olan 28 ilde son 5 yılda kaybolan av araçlarına ve kaybedildiği yerlerin belirlenmesine yönelik 400 balıkçı ve balıkçı örgütlerinin temsilcileriyle yüz yüze görüşülerek ön saha çalışması yapıldı. Bu ön çalışmada 650 lokasyonda, 585 kilometre uzatma ağı, 44 adet gırgır ağı ile 20 adet trol ağının kaybolduğu bilgisi alındı. 2015 yılında 3 milyon metrekare alanda çalışma yapılırken, av araçlarının yoğun olarak kaybolduğu Adana, Hatay, İstanbul ve Muğla illerinde pilot uygulama ile belirlenen av araçları ortamdan uzaklaştırıldı. 2015 yılında 500 bin lira kaynak ayrılan proje Balıkesir\'in yanı sıra Hatay, İstanbul, Mersin ve Sinop\'ta uygulanıyor. 2015 yılında 16 lokasyonda çalışma yapıldı. 69 dalış yapıldı. 40 dekar alan tarandı. Çesitli türlerde 3 bin 500 metre kare ağ toplandı. 2016 yılında 9 lokasyonda 2 bin 350 dekar alan tarandı. 4 bin 50 metre kare ağ ile 2 adet trol takımı çıkarıldı. 2017 yılında 8 bin 500 metre kare ağ, 3 parça uzatma ağı, 1 adet gırgır ağı, 10 dalış yapılarak çıkarıldı. Özellikle resif bölgelerinde terk edilmiş av araçlarının temizlenmesine devam edildiği bildirilirken Balıkesir\'in bu çerçevede, Marmara ve Ege Denizi\'ne kıyısı olması nedeniyle de en fazla avcılığın yapıldığı illerden biri olduğu kaydedildi.



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