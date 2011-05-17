-DENİZKURDU-2011 BAŞLADI ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2011 Fiili Deniz Tatbikatı başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Donanma Komutanı Oramiral E. Murat Bilgel'in sevk ve idaresinde, gemilerin Gölcük, Foça ve Aksaz limanlarından hareketiyle bugün başlayan tatbikat kapsamında, kuvvet entegrasyon ve deniz-hava iş birliği eğitimleri ile deniz harekat görevlerine yönelik eğitimler icra ediliyor. Eğitimler hitamında 19-21 Mayıs 2011'de İzmir, Foça, Çeşme, Kuşadası, Bodrum ve Aksaz'a liman ziyareti yapacak gemiler, 14.00-19.00 saatlerinde halkın ziyaretine açılacak. Tatbikatta, 21 Mayıs 2011'den itibaren deniz harekat görevlerine yönelik eğitimlere devam edilecek ve fiili silah atışları icra edilecek.