'Denizkondu'nun fendi herkesi yendi

Armatör Kahraman Sadıkoğlu, ‘My Fantasy’ isimli yüzer evine, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilen ‘Sergi-Gösteri Gemisi’ statüsü için gerekli Denize Elverişlilik Belgesi'ni aldı. Denizkondu, bundan sonra istediği koyda demirleyebilecek. Turizm ve Çevre Gönüllüleri Grup Başkanı Filiz Ersan da sert tepki gösterdi.



Dubleks daire şeklindeki 800 metrekarelik yüzme havuzu, saunası, spor salonu ve helikopter pisti bulunan ‘denizkondu'ya, aylardan bu yana süren çaba ardından Denize Elverişlilik Belgesi verildi. Denizcilik Müsteşarlığı nezdinde ‘yüzer evi' için formül arayışına giren ve bulunan formülle uluslararası sefer yapan gemilerle ilgili sözleşmeye dayanılarak, 16 Ekim 2008 tarihinde denizkondusunu gemi tasdiknamesine ‘Sergi/Gösteri gemisi’ olarak kaydettiren Kahraman Sadıkoğlu, Denize Elverişlilik Belgesi sorununu çözdü. Denizcilik Müsteşarlığı'nın belgeyi, denizkonduya 5 yıllık süre için verdiği belirtildi. ‘My Fantasy'nin işlemlerini yürüten ve adının açıklanmasını istemeyen yetkilisi, şöyle dedi:



“İşlemler tamamlandı. Deniz ve kara sörveylerini tamamladık. 3 güne kadar tekrar denize açılacağız. Normal bir tekneden daha fazla belge gerektiren bizim teknenin işlemlerinin tamamlanması bir ay sürdü. Bu süreçte Marmaris Liman Başkanlığı'ndan gelen yetkililer tekneyi en ince ayrıntısına kadar inceledi. Denize açılmaması için hiçbir neden bulunamadı. Bunun ardından Denize Elverişlilik Belgesi verildi. Her teknenin statüsü ve bağlı bulunduğu statünün gerektirdiği belge farklıdır. Bir tekneden her yıl deniz ve kara surveyi istenirken, başka klasmanda olan başka bir tekneden 2 yılda bir istenebilir.”



Denizkondunun belge alabilmek için beklediği Marmaris'teki Albatros Marina Müdürü Esat Tugay da, “My Fantasy, marinada bir ay kaldı. Gereken her türlü hizmet verildi. Belli sürelerde kontrollar yapıldı. Eksik evraklar tamamlandı. Şu anda da herşeyleri tamam. Biz marina olarak yapmamız gerekeni yaptık. Evrakların tamamlanması açısından hiçbir işe karışmadık. Şu anda da nereye gideceklerini bilmiyoruz” dedi.



'Ben de yaptıracağım'



Turizm ve Çevre Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan, bu yüzer eve nasıl izin verildiğini anlamadığını belirtirken, “Madem öyle ben de yarın bunun gibi bir yüzer ev yaptıracağım. Ama yanlış anlaşılmasın zevk sefa için değil, denetlemelerde bulunmak için. Bakalım bana da izin verecekler mi? Ne ala memleket. Herkes kendine göre bir şeyler yapsın, kılıfını uydursun, izin alsın. Ne güzel iş” dedi.



Göcek Belediye Başkanı CHP'li Recep Şatır da alınan belgeye rağmen fikirlerinin yine değişmeyeceğini belirterek, “Görüntü kirliliği yaratıyordu. Alınan belge bu kirliliği ortadan kaldırmaz. Göcek'ten başka bir yer bulmasında fayda var. Zaten Çevre ve Orman Bakanı Göcek koylarına sokturmam diyordu. Ne olacak göreceğiz” diye konuştu.



10 yılın sonunda istediğini aldı



Armatör Kahraman Sadıkoğlu, 800 metrekarelik dubleks daire şeklindeki, yüzme havuzu, saunası, spor salonu ve helikopter pisti bulunan yüzer evine, 10 yıl önce ‘barge/yatch’ (Duba/yat) adı altında tonilato belgesi aldı ve evi ‘denizkondu’ şeklinde Göcek'teki Sarsala Koyu'na yerleştirdi. Yüzer evin, Sarsala Koyu'nu işgal etmesine Çevre ve Orman Bakanlığı ile Denizcilik Müsteşarlığı kayıtsız kaldı. ‘Denizkondu’, Sarsala'da demirleyip halatlarla kıyıya bağlanan özel villa haline geldi. ‘Barge” olarak tonilato belgesi aldığı için hiçbir vergi ödenmeden ve Denize Elverişlilik Belgesi çıkarılmadan koy işgaline devam etti. Yıllar içinde tepkilerin giderek büyümesi üzerine Muğla Valiliği, Denizcilik Müsteşarlığı'na bu durumun ne olacağını sormaya başladı.



Resmi makamların harekete geçmesi ve tepkilerin iyice yoğunlaşması üzerine, Sadıkoğlu, Denizcilik Müsteşarlığı nezdinde yüzer ev için, yeni bir formül arayışına girdi. Bulunan formülle uluslararası sefer yapan gemilerle ilgili bir sözleşmeye dayanılarak, ‘denizkondu’, 16 Ekim 2008 tarihinde gemi tasdiknamesinde ‘Sergi/Gösteri gemisi’ olarak yer aldı. Fakat bu kez ortaya Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) sorunu çıktı. Denizkondu'nun Göcek'ten ayrılması istendi. Bu yıl Temmuz ayı başında Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda kara sörveyini (muayenesi) tamamlayan denizkondu, 25 Temmuz'dan beri Marmaris Albatros Marina'da deniz sörveyi için belgelerini tamamlamaya çalışıyordu.