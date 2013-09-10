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Dünya

Denizkızı heykeli 'yoğun ilgi'den çatladı

Kazakistan'da yeni dikilen bir heykelin, ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle zarar gördüğü aktarıldı. Heykelin onarım için kaldırıldığı ifade edildi

10 Eylül 2013 20:46

Kazakistan'ın kuzeyinde bulunan Pavlodar şehrinde bulunan heykelin, elyaf destekli betondan yapılmış olmasına rağmen dikilmesinden iki hafta sonra onarılmak üzere indirildiği aktarıldı.

Today.kz sitesinin haberine göre sevenlerinin "yoğun ilgisi" ve dokunmasına dayanamayan heykelin bir parmağı koparken kuyruğunda da çatlaklar oluştu.

Heykel özellikle önünde fotoğraf çektirmek isteyen yeni evli çiftler arasında popülerdi.

Bu geleneğin Sovyetler Birliği sırasında Lenin heykellerinin önünde yeni evli çiftlerin fotoğraf çektirmesi adetinin devamı olduğu düşünülüyor.

Şehrin balıkçıları ise heykelin indirilmesinden şikayetçi. Balıkçılar heykelin "gizemli bir şekilde balıkları çektiğine" inanıyor.

Kopenhang'daki denizkızı heykeliyle benzerlikleri bulunmasına rağmen Kazak denizkızının kuyruğunda Kazak motifleri, yüzünde Asyalı bir sima ve sutyeni bulunuyor.

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