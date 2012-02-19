Deniz'in parkası marka oldu, Gezmiş ailesi isyan etti

T24 - 'Deniz Gezmiş' markasıyla ünlü yeşil parkayı üretmek isteyen bir girişimci, 16 Eylül 2011 tarihinde "Deniz Gezmiş Parka Mont" isimli marka başvurusunda bulundu. Ağabeyi Bora Gezmiş ise kardeşinin isim hakkını almaya hazırlanıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Tüm dünyaca bilinen Kübalı gerilla Ernesto Che Guevara gibi Türkiye'de bir fenomen olan Deniz Gezmiş'in isim hakkı alındığı takdirde ne fotoğrafı ne de adı kullanılabilecek. Bora Gezmiş, müze haline getirilen Ulucanlar Cezaevi ve piyasada Deniz Gezmiş'in fotoğrafı basılan tişört ve bardak, çakmak gibi ürünlerle ticaret yapılmasının Deniz Gezmiş'in inançlarına saygısızlık olduğunu söyledi. Gezmiş, "Bu öncelikle Deniz'in inancına aykırı. Bizi rahatsız ediyor. Deniz'in isminin ve fotoğraflarının bu şekilde kullanılmaması için elimizden geleni yapacağız. Buna kimsenin hakkı yok. İsim hakkını alacağım" dedi.

Geçen yıl eylül ayında Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan 'Deniz Gezmiş' markalı parka başvurusundan haberi olmadığını belirten Bora Gezmiş şöyle dedi: "Deniz neyin uğruna mücadele verdi, şimdi adı nelerle anılıyor. Şimdiye kadar böyle bir girişimde bulunmadığım için pişmanım. Ama müdahale edeceğiz. Deniz'in ismiyle yapılan bu satışlardan sanki ailesi olarak bizlerin de faydalandığı yönünde bir algı var bu bizi fazlasıyla rahatsız ediyor."

'Hatıra olsun diye üretildi'

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin açtığı satış ofisinde cezaevinde kalan ve siyasi tarihe adını yazan isimlerin fotoğraflarının basılı olduğu tişört, kalem, kupa, anahtarlıkların satışa sunulması konusunda müzenin bağlı olduğu Altındağ Belediyesi yetkilileri ise şunları söyledi: "Biz bu şatışlardan kâr elde etmiyoruz. Satış standında bulunan ürünler, ziyaretçilerin talepleri üzerine hazırlandı. Ne Deniz Gezmiş'in ne de bir başkasının resmini ürünler üzerine basarken bir art niyet gözettik. Hatıra olsun diye üretildi. Aileler, rahatsızlıklarını ilettikleri takdirde bu ürünlerin satışını yapmayız."

Markaya itiraz hakkı var

Bora Gezmiş'in "Deniz Gezmiş Parka Mont" markasının Türk Patent Enstitüsü'nce onaylanması halinde itiraz hakkı var.

Hediyelik

Ulucanlar'da satışa sunulan tişört, çakmak, kupa gibi ürünlerin üzerinde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca Bülent Ecevit, Yılmaz Güney, Mustafa Pehlivanoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimlerin de fotoğraflı eşyaları hediyelik eşya bölümünde 5-10 liraya satılıyor.