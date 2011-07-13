-DENİZER İLE ÇUVALCIOĞLU SERBEST İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Kulübü yöneticisi Recep Denizer ile idari menajer Caner Çuvalcıoğlu serbest bırakıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Trabzonspor Kulübü yöneticisi Recep Denizer, kulübün idari menajeri Caner Çuvalcıoğlu, eski Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Levent Kızıl, teknik direktör Yılmaz Vural, kaleci Serdar Kulbilge ve eski Ankaragücü yöneticisi Mümtaz Karakaya'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada basın mensuplarını soruları üzerine Denizer, ''Bir sorun yok. Trabzonsporla ilgili bir sorun yok. Alnımızın akıyla çıkacağız'' dedi. Hastanede işlemleri tamamlanan 9 kişi, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü. Bu kişilerden Denizer ile Çuvalcıoğlu, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.