Denize zorunlu iniş yapan uçak sulara gömüldü

İsrail’in Tel Aviv kenti üzerinde uçan çift kişilik bir küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Metzizin Plajı açıklarında denize zorunlu iniş yaptı ve kısa sürede sulara gömüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İsrael National News’un haberine göre, içinde iki kişinin bulunduğu uçak Tel Aviv yakınlarındaki Sde Dov Havaalanı’nı arayarak acil durum sinyali verdi ve iniş izni istedi.

Ancak uçak henüz bilinmeyen bir nedenle havaalanı yerine Metzizim Plajı açıklarında denize indi. Uçak kısa sürede sulara gömülürken, pilot ve yanındaki yolcu sahilden yüzerek gelenler tarafından hafif yaralı olarak kurtarılırken, kurtarma çalışmalarına katılan iki kişi de yine hafif yaralandı.